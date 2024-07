Animal Crossing-Spieler finden heraus, dass sie mit Statuen interagieren können und flippen förmlich aus

In Animal Crossing: New Horizons gibt es die Möglichkeit, mit Statuen wie diesem Fossil-Dino zu interagieren.

Animal Crossing: New Horizons erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit. Das gemütliche Spiel ist jetzt auch nicht gerade für seine tiefen, vielfältigen Geheimnisse bekannt wie zum Beispiel Animal Well (trotz des ähnlichen Namens).

Aber manche Fans entdecken trotzdem noch neue Dinge in ihrem Lieblingsspiel, wie zum Beispiel die Erkenntnis, dass Statuen und Fossilien auf unsere Interaktionsversuche reagieren können. Das sorgt nicht nur für große Überraschung und Freude, sondern auch regelrecht euphorische Reaktionen der Community.

Animal Crossing-Fans entdecken, dass man mit Statuen interagieren kann und die Reaktionen sind einfach nur putzig

Darum geht's: Animal Crossing New Horizons bietet haufenweise Möglichkeiten. Ihr könnt nicht nur eure Insel nach Herzenslust umgestalten, sondern zum Beispiel auch voll in der Inneneinrichtung aufgehen und stundenlang Lampenschirme designen. Da wirkt es nur konsequent, dass sich selbst Statuen manipulieren lassen, wie einige Fans jetzt begeistert festgestellt haben.

Da wäre zum Beispiel Redditor vtorrance, der oder die völlig von den Socken deswegen war:

"Heute habe ich gelernt, dass das Interagieren mit spezifischen Fossilien dazu führt, dass sie ihren Mund öffnen und schließen. Ich bin sicher, dass ich die letzte Person bin, die das herausgefunden hat, aber ich dachte, es ist so cool!"

Manchmal sind es eben die kleinen Dinge im Leben, die die größte Freude auslösen. In den Kommentaren herrscht dementsprechend dann auch große Euphorie. Haufenweise Menschen beteuern, dass vtorrance definitiv nicht die letzte Person sei, die das herausgefunden hat.

"Ich wusste nichts davon und ich spiele schon seit 2020. Was zur Isabelle?"

Da gibt's noch mehr: Viele Leute probieren daraufhin ihre unterschiedlichen Statuen aus und bestätigen zum Beispiel, dass das Ganze auch mit dem T-Rex und dem Spinosaurus-Skelett geht.

Manche Fossilien bewegen nicht nur ihren Mund, sondern auch noch andere Körperteile wie zum Beispiel den Schwanz. Die Pfeilschwanzkrebse drehen sich herum und die Moos-Statuen samt der sie umgebenden Runen beginnen zu glühen.

Wusstet ihr, dass sich die Statuen bewegen? Was habt ihr in Animal Crossing erst so richtig spät entdeckt?