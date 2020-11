Animal Crossing: Winter-Update bringt Events & Speicherdaten-Transfer

Animal Crossing: New Horizons bekommt dieses Jahr noch ein letztes Mal ein großes Update. Nintendo hat jetzt angekündigt, welche neuen Events und Funktionen im Winter-Update drin sein werden.

Doch schaut euch zunächst hier den neuen Trailer an:

Wann erscheint das neue Update? Laut Nintendo wird das Winter-Update am 19. November zur Verfügung stehen. In der Regel ist der Download des Updates gegen 5 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet.

Die neuen Events

Schlemmfest (26. November)

Im Grunde erwartet euch beim Schlemmfest eine Animal Crossing-Abwandlung von Thanksgiving. Der Truthahn und gleichzeitig Sternekoch Gernod kommt auf eure Insel. Er feiert mit euch ein Festmahl, das ihr selbst zubereiten müsst. Gebt ihm dafür Zutaten, die er dann für ein köstliches Rezept verwendet.

Ob auch noch mehr Farming und richtiges Kochen ins Spiel kommt, ist nicht bekannt. GamePro-Volontär Basti würde es aber freuen:

2 0 Mehr zum Thema Darum braucht Animal Crossing jetzt unbedingt anbaubares Gemüse

Spielzeugtag (24. Dezember)

In Animal Crossing wird auch eine Art Weihnachten gefeiert. Dafür trefft ihr auf Chris, das schwarznasige Rentier. Ihr müsst ihm helfen und Geschenke vom Weihnachtsmann an eure Bewohner verteilen.

Nintendo scheint auf die Spieler*innen gehört zu haben und ermöglicht den eigenen Transfer von Speicherdaten von einer Konsole auf eine andere. Wie genau das funktioniert, wird aber erst am 19. November bekannt gegeben. Bisher sagt Nintendo dazu nur folgendes:

"Dieses Spiel unterstützt nicht den Transfer von Speicherdaten von einer Nintendo Switch-Konsole auf eine andere. Ab dem 19. November kannst du eine speziell für Animal Crossing: New Horizons vorhandene Funktion nutzen, über die Nutzer und Speicherdaten auf eine andere Konsole übertragen werden können. Weitere Informationen werden nach Veröffentlichung des Service hier zu finden sein."

Weitere neue Funktionen

Aber das ist noch nicht alles, denn es kommen noch kleinere Änderungen und Neuerungen ins Spiel:

Erweitert euer Hauslager von 1600 auf 2400 Gegenstände

9 neue Emotionen, darunter auf den Boden setzen oder jubeln

6 neue Frisuren

Wie so üblich bei einem Animal Crossing: New Horizons-Update sagt Nintendo auch direkt, wann das nächste Update erscheint. Dieses Mal ist die Wartezeit aber wieder etwas länger. Denn erst gegen Ende Januar, will Nintendo mehr bekannt geben.

Ein bestätigter Charakter: Auch wenn die Features für das Januar-Update noch nicht bekannt sind, ist ein Event so gut wie bestätigt. Mit Pavo, dem Karnevals-Vogel wird dementsprechend nächstes Jahr bei Animal Crossing Karneval gefeiert. Welche Besucher noch dabei sein könnten, lest ihr hier:

3 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: 17 besondere Besucher, die wir in New Horizons vermissen

Noch lange nicht Schluss: Dafür hat Nintendo bereits angekündigt, dass auch 2021 viele neue Inhalte zu Animal Crossing: New Horizons kommen sollen. Das Spiel soll auch über die kommenden Wochen und Monate hinweg immer wieder etwas Neues zu bieten haben.