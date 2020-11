Animal Crossing: Auch 2021 wird es weiterhin neue Events geben

Animal Crossing: New Horizons erschien im März diesen Jahres und mauserte sich zu einem großen Hit für die Nintendo Switch. Seit dem Release wurde die Lebenssimulation durch verschiedene Updates um neue Funktionen und Gegenstände erweitert. Und ein Ende ist hier nicht in Sicht. Wie Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa kürzlich in einer Telefonkonferenz mitteilt, wird es über 2020 hinaus In-Game-Events für Animal Crossing geben.

Nintendo-Präsident bestätigt weitere Events

Um Animal Crossing-Spieler*innen auch lange nach Release bei der Stange zu halten, brachte Nintendo durch Updates immer wieder Abwechslung in das Spiel. Beispielsweise können wir nun beim Fuchs Reiner Kunstwerke kaufen und seit diesem Herbst auch Kürbisse anbauen, mit denen wir die Insel für das Halloween-Event dekorieren konnten.

Ganz ähnlich soll es auf diese Art auch 2021 in Animal Crossing: New Horizons weitergehen, wie Shuntaro Furukawa in der Konferenz erklärte:

"In Zukunft werden wir weiterhin In-Game-Events implementieren und möchte eine Situation schaffen, in der die Verbraucher das Spiel noch lange Zeit genießen werden."

Nachdem die Verkaufszahlen von New Horizons etwas an Fahrt verloren haben, will Nintendo mit zukünftigen Updates nicht nur der Community neues Futter geben, sondern auch den Erfolg des Switch-Titels weiter ausbauen. Mit dem anstehenden Weihnachtsgeschäft und der Nachricht, dass Animal Crossing weitere Inhalte bekommt, dürften die Verkaufszahlen sicherlich wieder etwas steigen und auch die Verkäufe der Nintendo Switch weiter antreiben.

Als nächstes steht Ende November bei Animal Crossing: New Horizons ein Winter-Update auf dem Plan, das unter anderem Rentier Chris ins Spiel bringen soll:

Freut ihr euch darüber, dass es mit Animal Crossing: New Horizons noch weiter geht, oder habt ihr den Titel bereits abgehakt?