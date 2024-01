Anime-Ranking: Das sind die finanziell erfolgreichsten Franchises und One Piece schafft gerade mal Platz 7

Nicht nur, aber auch Dragon Ball zieht an One Piece vorbei, wenn es um die Einnahmen geht.

Animes sind in aller Munde. Sie spülen unglaubliche Summen in die Kassen der Verantwortlichen und erfreuen sich größter Beliebtheit. Eines der bekanntesten Anime-Franchises stellt zweifellos One Piece dar. Die Abenteuer von Monkey D. Ruffy zählen zwar auch zu den finanziell erfolgreichsten Reihen des Genres, bekleiden im großen CBR-Ranking aber gerade einmal den siebten Platz. Es gibt also stolze sechs Franchises, die noch mehr Geld einbringen als One Piece.

One Piece ist zwar erfolgreich, schafft es aber nicht mal in die Top 5 der Anime-Franchises, wenn's um Geld geht

Darum geht's: Animes gehören zu den populärsten Unterhaltungs-Medien überhaupt. Oft handelt es sich dabei um Verfilmungen bereits sehr erfolgreicher Manga-Reihen und das ist auch bei One Piece der Fall. Das Franchise kommt auf über 1.000 Kapitel, unzählige Filme, Videospiele und zuletzt ist sogar eine Netflix-Verfilmung mit echten Schauspieler*innen erschienen:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Nicht so erfolgreich wie gedacht: Da es sich bei One Piece um eine der zweifellos größten und bekannten Anime-Marken handelt, dürften viele Fans davon ausgehen, dass es sich auch um eines der erfolgreichsten Franchises handelt. Das stimmt zwar auch, es gibt aber dann doch überraschend viele, die eben noch ein bisschen mehr Geld einbringen.

Hier seht ihr die Liste der finanziell erfolgreichsten Anime-Franchises:

Pokémon Hello Kitty Anpanman Mobile Suit Gundam Dragon Ball Fist of the North Star One Piece Yu-Gi-Oh! Neon Genesis Evangelion KochiKame: Tokyo Beat Police Sailor Moon Naruto JoJo's Bizarre Adventure Demon Slayer Pretty Cure

Wie kann das sein? Es liegt mit Sicherheit nicht an der Langlebigkeit der Reihe oder allein an Gründen wie der Animationsqualität oder der Zielgruppe. Vielmehr spielt das Drumherum eine entscheidende Rolle. Die erfolgreichsten Anime-Franchises beziehen ihre unglaublich hohen Einnahmen nämlich vor allem aus Merchandise wie Spielzeug oder Sammelkarten.

Bei Fist of the North Star bringen wohl allein die Pachinko-Automaten schon über 14 Milliarden US-Dollar ein. So kommt das Franchise auf einen geschätzten Wert von 22 Milliarden US-Dollar, der nur knapp über den 21 Milliarden liegt, die One Piece insgesamt wert sein soll. Auch bei Mobile Suit Gundam bringen vor allem die vielen Gunplas jede Menge Geld ein: Das sind Modelle oder Modellbausätze der Mechas.

Anpanman, Hello Kitty und Pokémon erwirtschaften wohl vor allem deshalb so viel Geld, weil sie sich in erster Linie an eine sehr junge Zielgruppe richten und einen großen Fokus auf Spielzeug und andere Merchandising-Produkte legen. Bei Pokémon kommen zu den Animes, Mangas, Videospielen und Spielzeugen natürlich auch die Sammelkarten hinzu.

Aber Vorsicht: Es handelt sich bei diesem Ranking nur um Schätzungen. Die Pokémon Company hat beispielsweise schon im Jahr 2019 damit aufgehört, die offiziellen Zahlen bekannt zu geben. Zuletzt waren es allerdings bereits rund 71 Milliarden US-Dollar, die das Franchise wert war. Das dürfte sich mittlerweile auf deutlich über 100 Milliarden gesteigert haben, wie CBR schreibt.

Wo hättet ihr One Piece eingeordnet? Seid ihr von dem Ranking überrascht, wen hättet ihr in den Top 3 erwartet?