Ihr vermisst Dragon Ball? Dann empfehlen wir euch diese 4 Animes unbedingt – und keine Sorge, One Piece ist nicht dabei

Da es aktuell still um Dragon Ball Super geworden ist und auch Daima erst einmal abgeschlossen scheint, bleibt Fans der Kult-Reihe vorerst nichts anderes übrig, als auf neue Kapitel oder Anime-Folgen zu warten.

Weder Shueisha noch Toyotaro haben bislang Hinweise auf eine Fortsetzung des Dragon Ball Super Mangas oder Animes gegeben. Für Fans gilt es also abzuwarten, bis es neue Informationen zum Serien-Giganten gibt.

Um die Wartezeit auf die Rückkehr von Son Goku und Co. zu versüßen, haben wir euch vier Anime-Serien herausgesucht, die euch als Dragon Ball-Fans begeistern könnten. Und keine Sorge, One Piece haben wir aus dieser Liste ausgeschlossen.

Vier Anime-Serien für Dragon Ball-Fans

Zwei der Empfehlungen umfassen über 100 Episoden und eignen sich perfekt für längere Anime-Unterfangen. Eine Serie in der Liste ist hingegen ein echter Newcomer, mit nur wenigen Folgen – ideal zum schnellen Einstieg und für Zwischendurch.

Yaiba: Samurai Legend

Gesamte Episodenzahl: 12

12 Streamingdienst: ADN

ADN Synchro: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Worum geht’s? Der junge Samurai-Schüler Yaiba Kurogane wird von seinem Vater fernab der Zivilisation im Dschungel trainiert. Eines Tages kehren sie gemeinsam in die Stadt zurück – und dort trifft Yaiba auf Takeshi Onimaru, einen talentierten Schwertkämpfer.

Nach einer bitteren Niederlage wendet sich Takeshi dunklen Mächten zu. Mit einem verfluchten Katana und einer Dämonenarmee will er die Weltherrschaft an sich reißen. Nur Yaiba und seine Freund*innen können ihn aufhalten – und begegnen auf ihrer Reise zahlreichen Figuren aus der japanischen Geschichte und Mythologie.

One Punch Man

Gesamte Episodenzahl: 25 (Zwei Staffeln inklusive Recap-Folge)

25 (Zwei Staffeln inklusive Recap-Folge) Streamingdienst: Prime Video und Crunchyroll

Prime Video und Crunchyroll Synchro: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln (Crunchyroll) und deutsche Synchro (Crunchyroll und Prime Video)

Worum geht’s? Im Mittelpunkt der Geschichte von One Punch Man steht ein junger Mann namens Saitama. Saitama wollte schon immer ein Superheld sein und ist durch hartes Training enorm stark geworden – so stark, dass er nur mit einem Schlag jeden Gegner besiegen kann. Diese überwältigende Kraft und Stärke kommen jedoch auch mit einem negativen Aspekt: Es ist für ihn unglaublich langweilig geworden.

Trotz seiner Macht und seines Outfits wird er bislang nicht so wirklich als Held angesehen. Deshalb tritt er mit seinem Schüler Genos, einem Cyborg-artigen Kämpfer und Held, der Heldenvereinigung bei, um ganz offiziell als Superheld anerkannt zu werden. Zusätzlich hofft er dadurch, richtige starke Gegner zu finden, die mit ihm im Kampf mithalten können.

Yu Yu Hakusho

Turniere wie in Dragon Ball gibt es reichlich in Yu Yu Hakusho. (Bild: © Yoshihiro Togashi, Shueisha / Pierrot)

Gesamte Episodenzahl: 112 (Vier Staffeln)

112 (Vier Staffeln) Streamingdienst: Netflix

Netflix Synchro: Japanischer Originalton mit englischen Untertiteln oder englische Synchro

Worum geht’s? In Yu Yu Hakusho erzählt die Geschichte des rebellischen Teenagers Yusuke Urameshi, der beim Versuch, ein Kind vor einem kommenden Auto zu retten, selbst vom Fahrzeug überfahren wird und stirbt.

Mit seiner heldenhaften Tat hat niemand gerechnet, auch nicht im Jenseits und so wurde ihm nach einer Reihe Tests eine zweite Chance im Leben gegeben. Bei seiner Rückkehr aus dem Jenseits wurde er zum Geisterdetektiv ernannt und soll auf Geheiß der Unterwelt übernatürliche Vorfälle auf der Erde untersuchen.

Dabei geraten Yusuke und seine Verbündeten immer wieder in gefährliche Kämpfe gegen Dämonen und Geister – häufig sogar im Rahmen von Turnieren.

Hunter x Hunter (2011)

Gesamte Episodenzahl: 148 (Fünf Staffeln)

148 (Fünf Staffeln) Streamingdienst: Prime Video (Alle Staffeln) und Aniverse (Staffel 1 bis 3)

Prime Video (Alle Staffeln) und Aniverse (Staffel 1 bis 3) Synchro: Deutsche Synchro

Worum geht’s? Hunter x Hunter erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Jungen Gon Freecs, der erfahren hat, dass sein Vater Ging – ein legendärer Hunter und ein lizenzierter Elite-Abenteurer – noch am Leben ist. Gons Vater hat ihn im jungen Alter verlassen und das Hunter-Leben vorgezogen. Seitdem galt er als verschollen.

Nachdem Gon also davon erfahren hat, zieht er in die Welt hinaus, um an der Hunter-Prüfung teilzunehmen und selbst ein Hunter zu werden – in der Hoffnung, seinen Vater zu finden und ihn zur Rede zu stellen.

Dabei trifft er auf drei wichtige Personen, die im Laufe der Geschichte zu seinen engsten Verbündeten werden: Kilua, ein Kind aus einer berühmten Attentäter-Familie, Leorio, der Medizin studieren will und Kurapika, der sich nach Rache an einem bestimmten Clan sehnt.

Welche der vier Anime-Serien kennt ihr bereits und welche Animes schaut ihr euch im Moment anstelle von Dragon Ball an?