Anker gegen Ugreen: Preisfall bei den größten Powerbanks und Netzteilen!

Da kloppen sich die Powerbank-Riesen: Beide haben ähnliche Produkte, beide sind ordentlich bei MediaMarkt reduziert!

»Kämpft, kämpft, kämpft!« Guter Wettbewerb treibt die Preise herunter, aber MediaMarkt steuert den eigenen »Markt« und regelt ein Preisduell zwischen zwei Giganten der Powerbanks. Wer einen schwachen Handyakku hat, darf sich freuen, denn Ugreen und Anker gibt's bei MediaMarkt satt reduziert!

myMediaMarkt-Rabatt: So spart ihr bis zu 40 %!

Beim MediaMarkt-Sale mit Anker und Ugreen könnt ihr bis zu 40 % auf ausgewählte Produkte sparen! Der Sale gilt aber nur bis zum 01. Juni, was aber genug Zeit ist. Da es sich um einen myMediaMarkt-Sale handelt, müsst ihr euch einen kostenlosen Account bei MediaMarkt erstellen und damit einkaufen, um den vollständigen Rabatt zu bekommen. Wenn ihr eingeloggt seid, wird der Rabatt automatisch angewendet.

Powerbank-Highlights von Ugreen und Anker im Angebot:

Dockingstationen:

Ugreen vs. Anker – für welche Powerbank soll man sich entscheiden?

Netzteile sind etwas, was man früher als selbstverständlich sah, aber mittlerweile sind sie deutlich seltener bei Handys und anderen Neugeräten mit dabei. Auch Kabel sind bei MediaMarkt im Angebot, jedoch sind da beide Marken nicht gleich aufgestellt. Powerbanks haben sie aber, also machen wir den Vergleich anhand von denen!

Anker Powerbank 20000 – großer Akku mit integriertem Kabel

Zweimal USB-C und einmal -A: Hier können drei Geräte gleichzeitig geladen werden und dank integriertem Kabel, verliert man mindestens einen Anschluss nie!

In erster Linie sind fast alle Powerbanks gleich: Sie nutzen einen Lithiumionen-Akku, um Geräte mit Strom zu versorgen. Die nennenswerten Unterschiede liegen in der Wattzahl und interessanten Features, wie zum Beispiel dem integrierten Ladekabel bei der Anker-Powerbank. Das Kabel lässt sich einfach an das Gehäuse klemmen, sodass man es nicht verlieren kann. Ein sehr praktisches Feature, welches bei Anker häufiger zu sehen ist, als bei Ugreen, Punkt für Anker also.

Die 20.000 mAh sind für einen Angebotspreis von knapp unter 35 Euro ein absolutes Schnäppchen!

Aber mit einer Wattzahl von nur 22,5 W, ist noch etwas Luft nach oben.

Ugreen Nexode 20000 – gleich groß, deutlich mehr Watt

Auch zwei USB-C und USB-A-Anschlüsse: Es gibt zwar kein integriertes Kabel, aber dafür hat das Ding satte 100 W Leistung!

Mit 22,5 Watt kann man jedes Handy schnellladen und die meisten einfachen Kleingeräte versorgen. Auch wenn es für die meisten Anwendungsgebiete mehr als genug ist, gibt es doch einige Geräte, die etwas mehr Watt brauchen, vor allem Laptops und Gaming-Handhelds. Für diese Maschinen oder ultraschnelles Laden bei neueren Handys benötigt man schon mindestens 65 Watt, und mit 100 Watt übertrifft Ugreen hier Anker bei diesem Sale eindeutig!

Im aktuellen Sale kostet diese Powerbank knapp unter 32 Euro, also noch günstiger als Anker! Mehr Watt, gleicher Akku, aber kein integriertes Kabel. Wofür ihr euch letztlich entscheidet, liegt ganz bei euch.

Mehr als nur Powerbanks – Dockingstationen, Kabel und Netzteile

Bestens geeignet für Laptops mit bis zu 100 W: Die Ugreen Docking Station Pro gibt's satte 90 Euro günstiger!

Ein sonderlich gleiches Duell ist das nicht, denn 18 Produkten von Anker stehen 50 Produkte von Ugreen entgegen. Anker ist vor allem mit Powerbanks und Ladegeräten vertreten. Ugreen liefert das und einige Dockingstationen, Adapter oder Kabel, also können sich beide Marken auch ergänzen.

Schaut am besten selbst durch, was ihr aktuell benötigt, denn gute Kabel und Powerbanks kann man immer gebrauchen. Und am Ende gibt es in diesem Preiskampf einen klaren Gewinner: Uns!