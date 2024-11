Dieser Retro-Anime basiert auf einem bekannten Buch und bekommt 2025 nach über 40 Jahren eine Neuauflage

Kommt euch das Mädchen bekannt vor, ist das kein Wunder: Es gab schon zig Adaptionen von Anne Shirley.

Wenn wir im deutschsprachigen Raum an ein temperamentvolles Mädchen mit roten Zöpfen denken, dann dürfte uns eher der Name Pipi Langstrumpf als Anne Shirley in den Sinn kommen. Tatsächlich ließ sich aber die Autorin Astrid Lindgren von der kanadischen Romanreihe von Lucy Maud Montgomery inspirieren, weswegen sich das Motiv des abenteuerlustigen Mädchens auch bei uns verbreitet hat.

Auch wenn Pipi bei uns wohl etwas beliebter gewesen sein dürfte, mussten wir nicht ganz ohne Anne auskommen. Neben der Romanreihe erschien unter anderem auch der Anime Anne mit den roten Haaren bei uns zum ersten Mal im Jahr 1988 und daraufhin in zahlreichen Wiederholungen.

Anne mit den roten Haaren bekommt eine Neuauflage

Nun bekommt Anne mit den roten Haaren eine Neuauflage, die denselben Namen wie die Protagonistin trägt: Anne Shirley. Auf den neuen Anime müsst ihr gar nicht mehr lange warten, da er bereits im April 2025 in Japan erscheint. Ob sich ein Streaming-Dienst oder ein Fernsehsender hierzulande die Senderechte gesichert hat, ist aktuell noch unklar.

Neben einigen Bildschirmfotos auf der offiziellen Website wurden generell nur wenige Informationen zur kommenden Neuauflage veröffentlicht. Schon bekannt ist das Produktionsstudio hinter Anne Shirley. Mit The Answer Studio sitzen die Macher*innen der zweiten Staffel von Tower of God oder des Films The Garden of Words an der Neuauflage.

Darum geht es in Anne mit den roten Haaren

Erscheinungsjahr: 1979

1979 Anzahl Folgen: 50

50 Deutsche Synchro? Ja

Der Anime Anne mit den roten Haaren adaptiert das Buch mit dem Titel Anne auf Green Gables. Die Geschichte handelt von dem Waisenmädchen Anne, das von einem älteren Geschwisterpaar adoptiert wird, damit es ihnen bei der Hofarbeit helfen kann. Obwohl sich die beiden Geschwister eigentlich einen Jungen gewünscht haben, behalten sie das rothaarige Mädchen bei sich, das fortan viele Abenteuer erlebt.

Die erste Folge des Retro-Animes könnt ihr euch über Ninotakutv auf YouTube komplett und auf Deutsch anschauen:

Wenn ihr bei der Beschreibung übrigens an die Netflix-Serie Anne with an E gedacht habt, dann hat das einen guten Grund. Die basiert nämlich auf derselben Romanvorlage.

Wo kann ich Anne mit den roten Haaren schauen?

Leider bietet aktuell kein Streaming-Dienst Anne mit den roten Haaren zum Schauen an. Ihr könnt euch zwar einige Folgen auf Apple TV+ oder Amazon Prime Video kaufen, jedoch gibt es alternativ auch eine DVD-Komplettbox von Studio 100, die die deutsche Synchronisation beinhaltet.

Als weitere Alternative könnt ihr in den ersten Manga-Band von Anne mit den roten Haaren reinschauen, der gerade erst diesen November über den Tokyopop-Verlag erschienen ist.

Kennt ihr Anne mit den roten Haaren oder sogar die Romanreihe, die als Vorlage dient?