Anno 117 jetzt im Angebot: Das beste deutsche Spiel 2025 gibt's für PS5 & PC gerade zum Schnäppchenpreis!

Den erst zwei Monate alten deutschen Aufbauspiel-Hit Anno 117: Pax Romana könnt ihr jetzt schon zum Sparpreis abstauben! Bei Amazon bekommt ihr ihn gerade für PS5 und PC im Top-Angebot.

GamePro Deals
11.01.2026 | 10:11 Uhr


Anno 117 könnt ihr zwei Monate nach Release schon deutlich günstiger abstauben.

Erst im November ist es erschienen, jetzt könnt ihr euch das (zumindest laut internationalen Kritiker-Bewertungen) beste deutsche Videospiel des Jahres 2025 günstig sichern: Auf die Standard-Version von Anno 117: Pax Romana für PS5 bekommt ihr bei Amazon gerade starke 34 Prozent Rabatt. Die PC-Version gibt's sogar in der Tribun Edition mit physischen Extras im Angebot, ihr zahlt dabei weit weniger als für die digitale Version auf Steam:

Anno 117 jetzt für PS5 & PC im Angebot abstauben!

Während Amazon in diesem Fall keine konkreten Angaben zur Dauer der Deals macht und der Preis sich somit jederzeit ändern kann, gibt es bei dem Händler noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot, bei denen der Rabatt laut Shop-Angaben nur noch bis zum 11. Januar, also bis heute, gültig ist. Auch darunter sind große Hits aus 2025. Es lohnt sich also, schnell noch einen Blick auf die Angebotsübersicht zu werfen:

PS5-Spiele im Amazon-Angebot: aktuelle Deals im Überblick

Anno 117: Was bietet der jüngste Aufbauspiel-Hit aus Deutschland?

Video starten 28:30 Anno 117 im Testvideo

Der jüngste Teil der berühmten deutschen Aufbauspiel-Reihe schickt euch als Statthalter ins antike römische Reich und lässt euch in wunderschönen Landschaften eindrucksvolle Städte erschaffen. Grafisch ist Anno 117 dabei eine Wucht, und zwar sowohl aus der Ferne, wenn ihr die Aussicht über euer Reich genießt, als auch aus der Nähe, wenn ihr dem Treiben der Stadtbewohner zuseht.

Laut dem obigen Testvideo unserer GameStar-Kollegen ist Anno 117 sogar eines der schönsten Spiele des letzten Jahres. Für optische Abwechslung sorgt dabei, dass ihr euch nicht nur in mediterranen Regionen ansiedeln dürft, sondern auch Kolonien im fernen Albion errichtet. Dessen zwar hübsche, aber tückische Sumpflandschaften sorgen auch für besondere spielerische Herausforderungen.

Anno 117: Das beste deutsche Spiel 2025 jetzt im Angebot schnappen!

Beim Gameplay folgt Anno 117 natürlich im Kern dem Rezept der Vorgänger: Ihr startet auf einer einsamen Insel mit einem Kontor und errichtet zunächst ein kleines Dorf, das sich nach und nach zu einer prächtigen Stadt weiterentwickelt. Dazu müsst ihr nicht nur Ressourcen abbauen und auf eure Finanzen achten, sondern auch dafür sorgen, dass die steigenden Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt werden, da diese nur so höhere Entwicklungsstufen erreicht.

Die Seefahrt ist natürlich auch in Anno 117 wieder von großer Bedeutung. Die Seefahrt ist natürlich auch in Anno 117 wieder von großer Bedeutung.

Im Vergleich zum beliebten Vorgänger Anno 1800 gibt es allerdings auch Neuerungen. Die wohl größte ist, dass Schlachten an Land zurückgekehrt sind und sich noch dazu erstaunlich gut spielen, mit einem an Spiele wie die Total-War-Reihe erinnernden Kampfsystem. Außerdem sorgt das neue Attributsystem dafür, dass die Auswirkungen, die Waren und Gebäude auf die Bevölkerung haben, komplexer sind als in den Vorgängern, was für mehr Spieltiefe sorgt.

Was Anno 117 hingegen fehlt, sind die ganz großen technischen und geschichtlichen Umbrüche, die der Vorgänger geboten hat (vor allem, wenn man die DLCs einbezieht). Trotzdem bekommt ihr auch diesmal wieder einen stattlichen Fortschrittsbaum, der für lange Zeit motiviert. Unseren GameStar-Kollegen hat das neue Anno jedenfalls sehr gut gefallen, weshalb sie 86 Punkte vergeben haben. Aufbau-Fans sollten das Highlight aus Deutschland also auf keinen Fall verpassen.

Anno 117: Schnappt euch den deutschen Aufbauhit jetzt günstig!
