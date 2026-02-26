PS3-Meilenstein kommt auf PS5: 94 Punkte auf Metacritic!

Mit diesem Action-Klassiker kommt eines der besten PS3-Spiele überhaupt zurück!

Noch in diesem Jahr kehrt einer der ganz großen PS3-Klassiker, der auf Metacritic bei 94 Punkten steht, mit einer PS5-Neuauflage zurück, die auch noch zwei weitere Spiele und diverse Extras enthält. Ab jetzt könnt ihr die Sammlung bereits vorbestellen. Bei Amazon bekommt ihr dabei eine Preisgarantie, durch die ihr automatisch weniger zahlt, falls der Preis vor dem Release noch einmal sinken sollte:

Release-Termin ist nach aktuellem Stand der 27. August 2026, wir müssen uns also noch ein halbes Jahr gedulden. Bis dahin könnt ihr euch mit ein paar weiteren großen PS5-Neuerscheinungen trösten, die schon im März und April anstehen:

Das bietet das PS3-Meisterwerk in der PS5-Neuauflage!

In der Version des Jahres 2014, in der dieser PS3-Klassiker spielt, führen Söldnergruppen Konflikte auf der ganzen Welt.

Es geht hier um die Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2, die euch das gefeierte, ursprünglich 2008 erschienene PS3-Meisterwerk Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots zusammen mit dem ursprünglich 2010 für PSP erschienenen Metal Gear Solid: Peace Walker liefert. Beide Spiele haben zu ihrer Zeit Top-Wertungen kassiert: Metal Gear Solid 4 liegt auf Metacritic bei 94 und Peace Walker bei 89 Punkten.

Große Änderungen solltet ihr bei den Neuauflagen nicht erwarten, sie dürften lediglich technische Verbesserungen sowie neue Komfort-Features und eine Modernisierung der Steuerung bieten und die Originale ansonsten unangetastet lassen. Dafür gibt es einige Extras: Master Books und Screenplays verraten euch mehr über Figuren und Universum, was bei der komplexen Story von Metal Gear nützlich sein dürfte. Außerdem ist mit Metal Gear: Ghost Babel ein 2D-Bonusspiel enthalten, das vom Game Boy Color stammt.

Metal Gear Solid 4 erzählt eine komplexe Geschichte rund um den sterbenden Solid Snake, die in aufwendigen Zwischensequenzen erzählt wird.

Dass nicht viel geändert wird, dürfte vor allem im Fall von Metal Gear Solid 4 zu verschmerzen sein, denn der Klassiker ist auch nach heutigen Maßstäben noch ein hervorragendes Stealth-Actionspiel, das sich im Gegensatz zu manch älterem Teil der Reihe auch bereits recht modern spielt. Zudem galt MGS 4 zu seiner Zeit als Meilenstein, was Grafik und Inszenierung angeht, und sieht deshalb heute noch erstaunlich frisch aus.

Die Story von Metal Gear Solid 4 spielt im Jahr 2014, also aus damaliger Sicht in der nahen Zukunft, in der private Söldnergruppen Konflikte auf der ganzen Welt ausfechten. Ihr spielt einen bald sterbenden Solid Snake, der in seiner letzten Mission einen Plan von Liquid Ocelot, welcher in diesen Söldnergruppen für Chaos sorgen will, durchkreuzen soll. Peace Walker hingegen spielt im Jahr 1974 und knüpft damit an die Handlung von Metal Gear Solid 3 an.