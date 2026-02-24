Der vermutlich beste E-Reader mit Farbe ist gerade stark reduziert

E-Reader mit Farbdisplay sind längst nicht nur ein Randphänomen.

Neben dem Kindle Paperwhite und dem Kindle Scribe gehört der Kindle Colorsoft zur festen Produktfamilie in Amazons E-Reader-Sortiment. Und gerade bekommt ihr ihn dank eines Spezial-Angebots besonders günstig. Ein Fest für Comic-Fans!

Für wen lohnt sich der Kindle Colorsoft?

Nicht für jeden ist ein E-Reader mit Farbdarstellung das Richtige. Wenn ihr zum Beispiel einfach nur normale E-Books lesen wollt, dann bringt euch Farbe dabei natürlich herzlich wenig. Wenn ihr aber, so wie ich, in regelmäßigen Abständen auch Comics lest, dann kommt ihr in meinen Augen gar nicht dran vorbei, euch den Kindle Colorsoft oder einen vergleichbaren E-Reader zuzulegen.

Dasselbe gilt auch, wenn ihr Kinder habt und mit denen Bilderbücher auf dem E-Reader lesen wollt. Von Illustrationen im schnöden Schwarz-Weiß seid vermutlich nicht nur ihr, sondern auch euer Nachwuchs sehr schnell angeödet.

Satte Farben sind bei E-Readern kein Ding der Unmöglichkeit mehr.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn ihr das Gerät auch nutzen wollt, um Anmerkungen in euren Büchern zu hinterlassen, denn ihr könnt euch Textstellen in unterschiedlichen Farben markieren, um so einzelne Themen voneinander abzugrenzen. Ein wenig wie bei Texten für die Schule oder für die Uni, die man früher mit Textmarkern bemalt hat, nur ohne lästige Farbflecken auf den Fingern.

Das ist das Besondere am momentanen Angebot auf Amazon

Bei dem Gerät, das ihr auf Amazon gerade reduziert bekommt, handelt es sich nicht um Neuware, sondern um Geräte, die an Amazon zurück geschickt wurden. Vor dem Weiterverkauf werden diese Geräte geprüft und repariert, falls es erforderlich sein sollte. Ihr kauft also nicht einfach nur einen gebrauchten E-Reader, bei dem ihr Panik haben müsst, ob er überhaupt heile bei euch ankommt, sondern bekommt einen hochwertigen Kindle, der garantiert funktioniert und so gut wie keine Gebrauchsspuren aufweisen dürfte.

So lässig habt ihr vermutlich noch nie einen Comic gelesen.

Diese generalüberholten Geräte sind von sich aus schon günstiger als die Neuware, doch mit dem aktuellen Angebot, welches noch bis zum 03. März gilt, könnt ihr ganze 70 € sparen und dabei auch noch die Umwelt schonen und Ressourcen einsparen. Gibt es etwas Besseres?