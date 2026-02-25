Über 1000 Filme im Angebot: Amazon startet Mega-Sale!

Unter dem Namen „Popcorn Days“ hat Amazon Prime Video einen riesigen Sale gestartet, durch den ihr über 1000 Filme und Serienstaffeln günstiger abstauben könnt. Darunter sind neben zahllosen Klassikern auch einige der großen Kino-Blockbuster aus dem letzten Jahr. Unten in diesem Artikel haben wir euch die Highlights herausgesucht, die Übersicht über sämtliche Sonderangebote findet ihr hier:Riesiger Amazon Film-Sale: Über 1000 Filme im Angebot schnappen!
Riesiger Amazon Film-Sale: Das sind die Highlights!
Für alle, die sich nicht selbst durch die riesige Auswahl an Angeboten wühlen möchten, haben wir hier zehn Highlights herausgesucht, wobei wir uns vor allem auf aktuelle Filme aus den Jahren 2024 und 2025 konzentriert haben:
- One Battle After Another (Actionfilm 2025 mit Leonardo DiCaprio)
- Weapons – Die Stunde des Verschwindens (Horrorfilm 2025 mit Josh Brolin)
- Superman (Superheldenfilm 2025, Regie: James Gunn)
- Die nackte Kanone (Komödie 2025 mit Liam Neeson & Pamela Anderson)
- Conjuring 4 – Das letzte Kapitel (Horrorfilm 2025 mit Patrick Wilson, Vera Farmiga)
- Blood & Sinners (Horrorfilm 2025 mit Michael B. Jordan)
- Until Dawn (Horrorfilm / Videospielverfilmung 2025 mit Ella Rubin)
- Flow (Animationsfilm 2024, oscarprämiert als bester internationaler Film)
- Godzilla vs. Kong: The New Empire (Actionfilm 2024)
- Heretic (Horrorfilm 2024 mit Hugh Grant)
Wie man sieht, kommen vor allem Horror-Fans auf ihre Kosten. Besonders empfehlen wollen wir euch in diesem Genre den Überraschungshit Weapons, der sich um das plötzliche Verschwinden von 17 Kindern in einer Kleinstadt in Pennsylvania dreht, und Blood & Sinners, in dem zwei Afroamerikaner im Mississippi des Jahres 1932 gemeinsam eine Kneipe auf dem Land eines Ku-Klux-Klan-Mitglieds eröffnen wollen. Was eher nach Sozialdrama klingt, nimmt schnell eine andere Wendung.
Ansonsten sind die Highlights natürlich die großen Blockbuster wie die ungewöhnliche, auf einem Roman von Thomas Pynchon basierende Mischung aus Action-Thriller und Komödie One Battle After Another und das Reboot des Comedy-Klassikers Die Nackte Kanone, in dem Liam Neeson eine gute Figur als Ersatz für den verstorbenen Leslie Nielsen macht. Außerdem solltet ihr dem oscarprämierten Animationsfilm Flow eine Chance geben, den ihr für nur 3,99€ bekommt.1000 Filme günstig im großen Amazon Film-Sale abstauben!