Anno 117 wird dieses Jahr größer und besser denn je: Der deutsche Strategie-Hit mit 42% Rabatt im Amazon-Angebot!

Bei Amazon gibt's Anno 117: Pax Romana derzeit mit einem stolzen Rabatt von 42 Prozent!

Der deutsche Strategie-Hit Anno 117: Pax Romana ist bei Amazon aktuell mit einem satten Rabatt von 42 Prozent zu haben. Da ich das Spiel selbst seit Anfang des Jahres rauf und runter spiele, kann ich euch nur sagen: Greift zu! Das Timing für den Einstieg könnte kaum besser sein, denn Ubisoft hat für die verbleibenden Monate des Jahres 2026 eine rammelvolle Inhalts-Pipeline angekündigt, die das Aufbauspiel noch umfangreicher macht, als es eh schon ist.

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Anno 117 Pax Romana: Euer Reich nach euren Regeln im antiken Rom

In Anno 117: Pax Romana schlüpft ihr im Jahr 117 n. Chr. in die Rolle einer Statthalterin oder eines Statthalters des Römischen Reiches. Das Spiel bietet euch zum Start zwei extrem unterschiedliche Provinzen: Ihr könnt prachtvolle Metropolen im fruchtbaren Latium errichten oder euch den rauen Herausforderungen der keltischen Sumpfgebiete in Albion stellen. Jede Region bringt ganz eigene Risiken, aber auch einzigartige Gesellschaften und Güter mit sich.

Sonst bleibt alles Anno-typisch beim Alten: Ihr baut Produktionsketten auf, handelt und expandiert geschickt. Dabei müsst ihr aber stets die Balance zwischen den Bedürfnissen eures Volkes und den Forderungen des Imperators meistern. Ob ihr Allianzen schließt, strategische Land- und Seeschlachten schlagt oder euch dem Imperator selbst widersetzt – jede noch so kleine Entscheidung wirkt sich dynamisch auf den weiteren Spielverlauf aus.

Die Roadmap 2026: Ein feuerspuckender Vulkan und rasante Wagenrennen

Warum wird das Spiel dieses Jahr aber noch so viel besser? Ubisoft hat eine ambitionierte Roadmap für 2026 vorgelegt. Den Anfang machte im April bereits der erste große Gameplay-DLC „Verheißung des Vulkans“. Damit wurde mit „Cinis“ die größte besiedelbare Insel der gesamten Anno-Geschichte integriert. Ein aktiver Vulkan sorgt hier für Nervenkitzel: Eruptionen bedrohen eure Städte, aber die fruchtbare Vulkanasche boostet danach eure Landwirtschaft extrem. Zudem kamen das neue Vulkangestein Obsidian und der Gott Vulcanus ins Spiel.

Mit der prall gefüllten Roadmap wird Anno 117 dieses Jahr deutlich an Umfang dazu gewinnen!

Im August 2026 steht schon das nächste Highlight an: Der DLC „Das Hippodrom“. Hier dreht sich alles um monumentale Rennarenen und spektakuläre Events. Ihr könnt packende Wagenrennen veranstalten, um das Prestige eurer Städte massiv zu steigern und eure Bürger ganz nach dem Motto "Brot und Spiele" bei Laune zu halten.

Der große DLC-Höhepunkt im November: Auf nach Ägypten!

Das Kronjuwel der Roadmap erwartet uns im November 2026 mit dem dritten DLC „Erwachen des Deltas“. Dieser führt eine komplett neue, von Ägypten inspirierte Provinz am Rande des Imperiums ein. Hier baut ihr eure Siedlungen zwischen verzweigten Flussarmen, Wüsten und sumpfigen Gebieten auf.