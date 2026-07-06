Einer der erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten ist auf Amazon jetzt günstig

So ähnlich muss ich selbst ausgeschaut haben, als ich das Angebot auf Amazon gesehen habe.

Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland können diesem Film nur neidisch zuschauen, denn "Your Name" ist als Film beim Erscheinen eingeschlagen wie eine Bombe und hat alle Klassiker des japanischen Anime-Kinos weit hinter sich gelassen. Ein paar Tage lang könnt ihr euch auf Amazon noch die Collector's Edition des Films für das Heimkino sichern.

Die Handlung von "Your Name"

Mitsuha wächst in der hintersten japanischen Provinz bei ihrer Großmutter auf, die Teenagerin verabscheut das abgeschiedene, einsame Leben und würde viel lieber in Tokio ihr Glück machen. Taki, der in Tokio lebt, will genau das Gegenteil: Er sehnt sich nach Ruhe und Einsamkeit in der Natur. Da stellen die beiden fest, dass sie, während sie schlafen, plötzlich im Körper des jeweils anderen stecken. Zunächst halten das beide für einen absurden Traum, doch bald häufen sich Ereignisse, die bezeugen: Der Körpertausch ist echt.

Gemeinsam müssen die beiden jungen Menschen einen Weg finden, mit dieser Situation umzugehen, obwohl sie tausende von Kilometern auseinander wohnen. Das fängt bei Kleinigkeiten an wie dem Zurechtmachen der eigenen Haare und geht bis dahin, wie man sich bestimmten Personen gegenüber verhalten soll.

Der Film erzählt dabei mit viel Herz und Einfühlungsvermögen von zwei Teenagern, die ihren Platz in der Welt finden müssen, sich fragen, wo sie eigentlich hingehören, und was ihnen dabei andere Menschen bedeuten. Hinzu kommt ein genialer Plottwist, der nochmal alles auf den Kopf stellt.

Aber nicht nur die Story verdient Lob: Auch die Bilder, die Regisseur Makoto Shinkai zusammen mit dem Studio CoMix Wave Films hier auf die Leinwand bannt, sehen atemberaubend aus. Es scheint fast so, als wäre der Anspruch der Filmschaffenden gewesen, dass jeder Frame des Films auch als Wallpaper auf dem Desktop-Hintergrund funktionieren kann.

Solche wunderschönen Bilder könnt ihr ihn "Your Name" häufiger bestaunen.

Das bietet die Collector's Edition

Die limitierte Collector's Edition, um die es in dem Amazon-Angebot geht, kommt natürlich mit reihenweise Bonusmaterial daher. Dazu gehören neben dem Soundtrack und anderen Goodies auf einer zweiten Blu-ray-Disc auch ein Booklet mit 100 Seiten. Hier seht ihr alle Extras der limitieren Edition auf einen Blick:

100 seitiges Booklet

Originaler Soundtrack

Vier Artcards

Filmografie Makoto Shinkai

Special TV-Programm

Textloses Opening

Der Anime ist ein Meilenstein für das Kino gewesen und sollte bei jedem Japan-Fan im Regal stehen. Die Collector's Edition ist das perfekte Stück für Sammler und ist dank Amazon-Angebot gerade ordentlich reduziert. Das Angebot gilt allerdings nur noch wenige Tage, ihr solltet also schnell sein.