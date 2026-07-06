Ich hab' Nothing im Ohr – diese ANC-Buds haben über 40 Stunden Laufzeit

Diese Kopfhörer liefern mehr, als nur Wortwitz-Vorlagen. Den großartigen Sound der britischen Trendmarke gibt's aktuell für richtig wenig Kohle!

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Benjamin Wlodek
06.07.2026 | 16:58 Uhr


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Nicht nur in schickem Gelb: Die Nothing Ear (a) gibts auch in Schwarz und Weiß. Nicht nur in schickem Gelb: Die Nothing Ear (a) gibt's auch in Schwarz und Weiß.

Mit dem Namen Nothing kann man viele doofe Witze machen, und die werden auch kommen. Wenn ihr euch schlechte Wortwitze ersparen wollt, dann könnt ihr euch selbst von den starken Nothing Ear (a)-Kopfhörern überzeugen, die ihr aktuell richtig günstig bei Amazon bekommt!

Überzeugt euch von den Nothing Ear (a) – günstig auf Amazon!

Kopfhörer von Nothing

Nothing Ear (a) – starke Kopfhörer für kleines Budget

Auf den ersten Blick bieten die Kopfhörer nothing new. Der starke 11-mm-Treiber liefert brachialen Klang mit tiefen Bässen, die nothing zu wünschen übrig lassen. Auch mit einer Akkulaufzeit von bis zu 42,5 Stunden stehen die Kopfhörer den Top-Modellen in nothing nach. Fetziger Sound und langer Akku, für die meisten ist das mehr als genug, vor allem bei aktuell unter 60 €!

Die gelb-schwarze Kombi erinnert mich irgendwie an Cyberpunk. Lässige Farbwahl, wie ich finde. Die gelb-schwarze Kombi erinnert mich irgendwie an Cyberpunk. Lässige Farbwahl, wie ich finde.

ANC (Active Noise-Cancelling) und KI-Integration

Aber starker Sound ist für viele nicht genug, denn egal, wie toll die Qualität der Treiber ist, eine laute Umgebung ruiniert die Klangkulisse, sodass man fast nothing mehr hört. Ein Glück ist auch in den Nothing Ear (a) ein adaptives ANC verbaut, das eine Geräuschunterdrückung in drei Stufen bis zu 45 dB liefert, denn manchmal will man nicht nur nothing hören, gelegentlich sollte man die Umgebung nicht aus den Ohren lassen. Einen hupenden LKW sollte man zumindest lieber nicht überhören.

Klug sind die Kopfhörer aber nicht nur im Unterdrücken von Geräuschen, sondern auch in der Sprachsteuerung. In Kombination mit einem Nothing Phone, könnt ear dank ChatGPT-Integration euer Handy mit komplexen Befehlen kontrollieren. Oder ihr könnt direkt mit der KI reden, falls ihr nothing über ein Thema wisst.

Schnappt euch die Nothing Ear (a) zum Hammerpreis!

BASS-Enhance: Fette Tieftöne, Hi-Res-Sound und geringe Latenz

Nothing setzt häufig auf durchsichtige Hüllen. Der Stil ist mittlerweile markant für die Marke. Nothing setzt häufig auf durchsichtige Hüllen. Der Stil ist mittlerweile markant für die Marke.

So tief, wie das Niveau dieser Wortwitze, ist auch der Bass. Klar, der Treiber kitzelt ordentlich Tieffrequenzen aus den Kopfhörern raus, aber die schlauen Bass-Enhance-Algorithmen optimieren die Musik so, dass das Fundament der Musik so festsitzt, wie die Chinesische Mauer gegen mongolische Horden.

Und dank LDAC-Codec werdet ihr kabelgebundene Kopfhörer nie mehr vermissen. Die niedrige Latenz und die Audio-Auflösung von 24 Bit/96 kHz liefern einen herrlichen Klang, ohne die künstlerische Vision der Musiker zu verfälschen. Für nicht einmal 60 Euro, bekommt ihr hier hervorragende Kopfhörer, also schlagt zu und gönnt euch diesen starken Sound!

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