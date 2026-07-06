Open-World-Rollenspiel mit 88 Punkten auf Metacritic: Diesen PS5-Hit könnt ihr euch jetzt günstig sichern!

Grafisch ist dieses Open-World-Rollenspiel eine Pracht, aber es hat noch sehr viel mehr zu bieten.

Eines der besten Mittelalter-Spiele aller Zeiten und zugleich eines der besten Open-World-Rollenspiele des letzten Jahres könnt ihr euch jetzt günstig im Sonderangebot schnappen. Bei Amazon kostet das Action-RPG, das im PlayStation Store aktuell noch immer bei 69,99€ liegt, jetzt in der PS5-Version nur noch 26,99€. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots. Falls das Spiel dort schon ausverkauft sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr es euch alternativ genauso günstig auch bei MediaMarkt oder bei Saturn schnappen. Dort könnt ihr euch auch die Versandkosten für den Ab-18-Titel sparen, wenn ihr ihn selbst bei einem Markt in eurer Nähe abholt:

Authentisch, schön, rücksichtslos: Das ist der Open-World-Rollenspielhit für PS5!

In Kingdom Come: Deliverance 2 seid ihr diesmal auch in einer mittelalterlichen Großstadt unterwegs.

Bei dem stark reduzierten Mittelalter-Rollenspiel handelt es sich natürlich um Kingdom Come: Deliverance 2, das in unserem GamePro-Test im letzten Jahr ansehnliche 87 Punkte abgestaubt hat und auf Metacritic mit 88 Punkten für die PS5-Version sogar noch ein kleines bisschen besser dasteht. Das Action-RPG schickt euch auch diesmal wieder in eine authentisch wirkende Open World im mittelalterlichen Mitteleuropa, genauer gesagt in einer fiktiven Region Böhmens.

Im Vergleich zum ersten Teil ist diese Spielwelt nicht nur noch einmal deutlich schöner geworden, was angesichts des ohnehin schon sehr hübschen Vorgängers wirklich etwas heißen will, sie ist auch deutlich größter: Neben weiten, offenen Landschaften mit idyllischen Wäldern, Feldern, Dörfern und Burgen wird euch diesmal mit Kuttenburg auch eine richtige Großstadt voller Leben geboten.

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Autoplay

Dass Kingdom Come: Deliverance 2 so glaubwürdig wirkt, liegt aber nicht nur an seiner großartigen Spielwelt, sondern auch noch an zwei weiteren Aspekten: Erstens genießen wir enorme spielerische Freiheit. Wir können immer wieder Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen, und auch sonst so ziemlich alles tun, was wir wollen – vorausgesetzt natürlich, dass wir dazu imstande sind.

Dies bringt uns direkt zum zweiten Aspekt: Im Kingdom Come 2 wird uns nichts geschenkt! In der starren Gesellschaftsordnung des Mittelalters werden wir nicht gleich wie ein Held behandelt, sondern müssen uns mühsam nach oben arbeiten. Und wenn die Menschen in unserer Umgebung der Meinung sind, dass wir ein paar aufs Maul verdient haben, dann werden sie uns die auch geben, ganz ähnlich wie im Klassiker Gothic.

Hinzu kommen noch einige Survival-Aspekte. So müssen wir uns darum kümmern, dass unser Protagonist genügend Nahrung und Schlaf bekommt. Das ist zwar nicht so anspruchsvoll wie in manchen richtigen Survival-Spielen, trägt aber zusätzlich dazu bei, dass man sich hier wirklich wie ein Teil der Spielwelt fühlt. Falls ihr also Lust auf ein packendes Mittelalter-Erlebnis habt, solltet ihr Kingdom Come: Deliverance 2 spätestens jetzt zum Schnäppchenpreis eine Chance geben.