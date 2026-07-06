MediaMarkt haut cleveren Holzkohlegrill zur WM mit 60 % Rabatt raus

Ein gescheit großer Grill für unter 100 Euro? Ja, das gibt's!

Grillen ist nicht gleich Grillen und bei der idealen BBQ-Party haben viele von euch völlig unterschiedliche Vorstellungen. Die einen bevorzugen Gasgrills, die anderen Holzkohle, wieder andere wiederum sind Fans von Elektro-Grills. Und dann ist da noch die Frage, wo der Grill stehen soll: auf dem Tisch gemütlich in der Mitte oder klassisch neben dem Tisch im Garten?

Der Homavo BBQ1 Holzkohlegrill nimmt euch zumindest die letztere Frage ab, denn er kann einfach beides. Je nachdem, ob ihr die Standfüße verlängert oder nicht, passt dieser Holzkohlegrill in die Mitte eures Tisches oder eben irgendwo anders hin. Und anlässlich der WM gibt’s diesen kompakten Grill auch noch unverschämt günstig bei MediaMarkt mit 60 Prozent Rabatt!

Gescheites Setup für euren optimalen Grill-Abend

Was taugt das gute Stück? Der Homavo BBQ1 ist nicht einfach nur ein Blecheimer mit Gitter, sondern ein gescheiter Grill für alle BBQ-Situationen. Mit einer Hauptgrillfläche von 45 × 32 Zentimetern bekommt ihr problemlos eure komplette Public-Viewing-Truppe satt, ohne ewig auf den Würstchen-Nachschub warten zu müssen.

Ein Holzkohlegrill lässt sich nicht einfach hoch oder runterdrehen, aber ihr habt dennoch ein paar Optionen.

Besonders wichtig, wenn ihr als Grillmeister auch noch was vom Schmaus haben wollt: Der integrierte Edelstahl-Warmhalterost (46 × 10 cm) ist ideal, um das Grillgut auf Betriebstemperatur zu halten, ohne dass es euch verkohlt oder total austrocknet.

Temperatur-Kontrolle trotz Holzkohle

Ein weiteres Highlight des Grills ist die durchdachte Bauweise. Denn Holzkohlegrills haben durch ihre Funktionsweise das Problem, dass man die Temperatur nicht direkt regeln kann. Die Kohlen glühen halt. Doch dank der kurbelverstellbaren Kohlewanne, den Belüftungsschiebern und dem integrierten Thermometer im Deckel könnt ihr zumindest den Abstand des Grillguts zur Glut kontrollieren und die Temperatur ablesen. So wisst ihr immer genau, wie viel Hitze ihr gerade habt und welches Grillgut gerade optimal wo auf dem Rost landet.

Das A und O beim Grillen ist die Belüftung und die ist hier Top!

Der kleine Kamin im Deckel leitet obendrein den Rauch gezielt ab und sorgt für eine gute Luftzirkulation. Das ist eine richtig feine Sache, falls ihr euch neben dem klassischen Flachgrillen auch mal ans Räuchern oder Backen wagen wollt. Das kann der Grill nämlich auch!

Weitere Features

Die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion ist robust und steht stabil auf ihren vier Beinen. Dazu kommen ein paar richtig clevere Features, die den Grill-Alltag erleichtern:

Integrierter Flaschenöffner: Ein uraltes Gesetz sagt, dass Grillmeister immer ein Bier in der Hand haben müssen. Aber was tun, wenn man keinen Flaschenöffner parat hat und das Feuerzeug verlegt hat? Die Konstrukteure haben hier mitgedacht und einfach einen Flaschenöffner in den Grill integriert!

Ein uraltes Gesetz sagt, dass Grillmeister immer ein Bier in der Hand haben müssen. Aber was tun, wenn man keinen Flaschenöffner parat hat und das Feuerzeug verlegt hat? Die Konstrukteure haben hier mitgedacht und einfach einen Flaschenöffner in den Grill integriert! Großzügiger Stauraum: Ablageflächen an den Seiten und unter dem Grill bieten genug Platz für Grillgut, Dips und Teller. An den integrierten Haken findet euer Werkzeug Platz.

Ablageflächen an den Seiten und unter dem Grill bieten genug Platz für Grillgut, Dips und Teller. An den integrierten Haken findet euer Werkzeug Platz. Einfache Reinigung: Die herausziehbare Kohleschublade und der separate Aschekasten machen das Saubermachen nach dem Essen einfach.

Die herausziehbare Kohleschublade und der separate Aschekasten machen das Saubermachen nach dem Essen einfach. Konvertierbar zum Tischgrill: Wenn der Sommer-Urlaub ansteht, lässt sich der Vierbein-Stahlrahmen in der Mitte leicht demontieren. So baut ihr das gute Stück im Handumdrehen in einen Tisch-Holzkohlegrill um.

Ihr wollt den Grill auf den Tisch stellen oder zum Camping mitnehmen? Dann klappt den Unterbau weg und seid mobil!

Ihr seht also: Dieser Grill ist ein echter Allrounder und für den aktuellen Preis ein absolutes Schnäppchen, das nur noch während der WM gilt. Schlagt also zu, bevor das Turnier vorbei ist.