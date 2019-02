Anthem - Test-Übersicht: Mehr Absturz als Überflieger

Anthem, der Shared World-Shooter von BioWare, war von vielen heiß erwartet worden. Das Konzept mit den unterschiedlichen Javelin-Anzügen, der famosen Optik und der lockenden Loot-Spirale versprach verheißungsvolles.

Nun sind die ersten Reviews und Tests zum Spiel erschienen und trotz guter Voraussetzungen scheint das Konzept von Anthem nicht aufzugehen. Im Gegenteil, vieles am Spiel ist geradezu enttäuschend. So schimpft beispielsweise Michael Herold von unserer Schwesterzeitschrift GameStar in seinem Test:

"Ewig repetitive Missionen, unverschämt lange Ladezeiten und eine vollkommen belanglose Story. "

Gelobt wird dagegen die hervorragende Technik ("Top-Grafik") sowie das generelle Spielgefühl, das Herumflitzen in den Javelins zählt zu den (wenigen) Highlights von Anthem.

Desaströse Wertungsschnitte

Andere Gaming-Seiten stoßen ins gleiche Horn, besonders harsche Kritik gibt es unter anderem am harten Grind des Spiels und dem langweiligen Loot.

Die aktuellen Wertungsschnitte sind dementsprechend für ein Spiel dieser Kategorie desaströs. Bei Metacritic liegt der Schnitt derzeit bei schlappen 61, bei Open Critic gar nur bei 59.

Auch wir sind aktuell fleißig in Anthem unterwegs und spielen dabei mit Day 1-Patch, benötigen für unseren Test aber noch etwas Zeit.

Hinweis:

Die derzeit verfügbaren Tests beziehen sich nahezu ausschließlich auf die PC-Version von Anthem. Die Konsolenversionen waren erst deutlich später verfügbar, deswegen wird es Tests dieser Versionen erst im Laufe der kommenden Woche geben.

Die ersten Anthem-Reviews in der Übersicht

Seite Wertung GamePro noch keine Wertung GameStar 67 IGN 6,5/10 GamingBolt 5/10 Gamespot 6/10 Guardian 2/5 PC Gamer 55/100 Gamerheadquarters 7,2/10 Rectify Gaming 8,3/10 Metacritic* 61 Open Critic* 59

*Abgerufen am 22.02.2019, 10:55 Uhr

Anthem ist für die PS4, die Xbox One und den PC erschienen.