Bis zum Release von Anthem ist es nicht mehr lang. Am 22. Februar 2019 erscheint BioWares Shared World-Shooter für PS4, Xbox One und den PC. Via Vorabzugang durch Origin-Access und EA Access können die ersten Xbox One- und PC-Spieler aber jetzt schon in ihren Javelins durch die Dschungelwelt Bastion fliegen.

Auch wir haben uns bereits einen ersten Eindruck von Anthem verschafft. Für den Test wollen wir aber die finale Version voll auskosten, die kommenden Freitag für alle Plattformen erscheint.

Anthem - Test kommt nächste Woche

Um Server, Konsolen-Technik und natürlich alle Inhalte des Spiels unter die Lupe nehmen zu können, benötigten wir entsprechend Zeit. Den kompletten Test samt Wertung könnt ihr voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche auf GamePro.de lesen.

Damit ihr zum Launch trotzdem mit Infos und Eindrücken zu Anthem versorgt seid, haben wir uns folgendes überlegt: Wir, also Koop-Testerin Rae und ich, starten ein kleines Test-Tagebuch, mit dem wir vereinzelte Aspekte des Spiels schon vor dem kompletten Test beleuchten wollen.

Unser Test-Tagebuch zu Anthem widmet sich u.a. folgenden Fragen:

Anthem im Multiplayer - Wie spielt sich Anthem im Koop?

Anthem im Singleplayer - Ist das Spiel für Solisten geeignet?

Anthem - Erwartet uns endlich mal ein Live-Spiel mit einer guten Story?

Falls euch spezifische Fragen zu Anthem unter den Nägeln brennen, dann schreibt sie uns in die Kommentare. Wir versuchen, sie in unsere Berichterstattung mit einfließen zu lassen.