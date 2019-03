Weltereignisse in Anthem finden - Karte zeigt euch alle Event-Fundorte

Neben Story-Missionen, Aufträgen und Festungen könnt ihr euch in Anthem außerdem im freien Spiel (Freeplay) austoben. Dort nehmt ihr unter anderem an Weltereignissen teil. Ein Reddit-User hat eine Karte erstellt, auf der alle Fundorte der Events verzeichnet sind.

Alle World Events in Anthem auf der Map

Bildquelle: Reddit

Was ist Freeplay? Im freien Spiel könnt ihr die Welt jenseits von Fort Tarsis außerhalb herkömmlicher Missionen oder Aufträge frei erkunden. Hier spielt ihr entweder mit drei Freunden oder drei fremden Spielern, könnt euch dabei aber dennoch frei durch die Open World bewegen. Im Freeplay kämpft ihr gegen Feinde, sammelt Ressourcen und stoßt gelegentlich auf Weltereignisse.

Was sind Welteregnisse? Das sind Events, die euch als lilafarbenes Symbol angezeigt werden, sobald ihr euch in der Nähe befindet. Aktuell bietet Anthem insgesamt 16 Weltereignisse, die an fixen Standpunkten auf der Map zu finden sind. Garantiert ist ihr Auftauchen natürlich nicht, dennoch sollte euch die obige Event-Karte hilfreich sein.

Was bringen Weltereignisse? Schließt ihr ein Event ab, dann winken nicht nur Erfahrungspunkte. Nach Beenden taucht immer auch eine Schatztruhe auf, die wertvolles Loot bergen könnte.

Cataclysm könnte alles umwerfen: Mit der Roadmap für Anthem hat BioWare den ersten sogenannten Cataclysm angekündigt, der irgendwann im Frühjahr launchen soll. Dabei handelt es sich um größere Events, die die Welt des Spiels verändern sollen.

Wann genau er erscheint steht noch nicht fest, doch es könnte sein, dass dieses Großereignis die jetzigen Event-Standorte auf der obigen Map durcheinander würfelt. Es könnten außerdem weitere neue Events dazukommen, die auf den Cataclysm vorbereiten.

Das sind alle 16 Weltereignisse in Anthem

Hier haben wir alle 16 World Events aufgelistet, die es aktuell in Anthem gibt (via IGN). Bei den deutschen Bezeichnungen handelt es sich um Übersetzungen, nicht um die korrekten Titel der Events.