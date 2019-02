Apex Legends soll euch auf viele Jahre hin beschäftigen.Dementsprechend kommen nicht nur neue Skins und dergleichen ins Spiel, sondern auch neue Legenden.

Die nächsten beiden Helden-Charaktere könnten womöglich bereits mehr oder weniger enthüllt worden sein. Davon geht eine Fantheorie aus, die ziemlich wahrscheinlich wirkt.

Im Deep Dive-Gameplay-Trailer wurde bereits am Release-Tag von Apex Legends angerissen, wie die Zukunft des Spiels aussieht.

Dabei geht es auch um neue Legenden und wir hören "wer weiß, woher der nächste Champion kommen wird?" Genau in diesem Moment sind zwei Silhouetten zu sehen.

Dabei könnte es sich bereits um die nächsten Legenden handeln, wie unter anderem der Reddit-Nutzer FrozenFroh und Twitter-Nutzer Loudwindow anmerken.

Apex Legends has only been out a week and they game is already hinting at a double character release. pic.twitter.com/203D1U2Kvd

Zugegebenermaßen sind diese beiden Silhouetten nicht gerade viel, um von ihnen auf die Details der neuen Charaktere zu schließen.

Aber es gibt gleich zwei Figuren, die bereits anderswo genauer zu sehen waren und ziemlich gut zu den Umrissen passen würden.

Eine der beiden möglichen Legenden ist links im oben eingebundenen Header-Bild zu sehen. Beziehungsweise leicht zu übersehen: Das offizielle Charakter-Artwork zu Pathfinder könnte bereits die koreanische Legende enthüllt haben.

Eventuell bekommt ihr es hier mit einer wiederverwerteten Titanfall 2-Klasse samt Doppelsprung beziehungsweise Jetpack zu tun. So sieht Talchum aus der Nähe aus:

Dann gibt es da noch das ungenutzte Konzept-Artwork aus einem Kunstbuch zu Titanfall 2. Darauf ist ein Simulacrum-Pilot mit roter Kapuze zu sehen. Dabei könnte es sich um die linke Figur aus dem Trailer handeln.

Diese Legende könnte der Stim-Klasse aus Titanfall 2 nachempfunden sein und dementsprechend richtig Gas geben. So sieht der Roboter-artige Simulacrum-Pilot aus:

Dass uns gleich zwei neue Legenden in Apex Legends bevorstehen, ist sowieso gut möglich: Zu Beginn mussten zwei Charaktere auch erstmal freigespielt werden.

Das würde auch mehr Abwechslung bringen und sicherstellen, dass nicht alle nur mit dem einen neuen Charakter spielen wollen.

Der Streamer Shroud hat außerdem auch schon öffentlich behauptet, dass es nicht mehr lange dauert, bis Respawn zwei neue Charaktere für Apex Legends veröffentlicht.

Zusätzlich spricht für die Theorie, dass auch Bloodhound bereits in einem Titanfall 2-Artbook zu sehen war. Das lässt es zumindest sehr viel wahrscheinlicher wirken, dass der Simulacrum-Pilot mit Kapuze ebenfalls in einem späteren Respawn-Spiel zum Einsatz kommt.

Bloodhound was in the Titanfall 2 Art book... who else will be used as a legend in #ApexLegends? Tons of amazing concepts in the book! pic.twitter.com/sGr5oktKVu