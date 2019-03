Apex Legends - Shooter erreicht 50 Mio. Spieler, vier Mal so schnell wie Fortnite

Apex Legends ist ohne große Vorwarnung erschienen und hat die Battle Royale-Spielerschaft im Sturm erobert. Nach nur drei Tagen hatten sich bereits 25 Millionen Legenden in den Kampf gestürzt.

Nun haben die Entwickler von Respawn Entertainment verkündet, dass die Zahl der Nutzer auf stolze 50 Millionen angestiegen ist. Für diesen Meilenstein hat Apex gerade einmal vier Wochen gebraucht. Zur Feier des Tages gibt es auch gleich ein Dank-Video des Studios.

Damit wächst die Community deutlich schneller als beim Genre-Platzhirsch Fortnite. Der bekannte Analyst Daniel Ahmad fasst die Entwicklung der Spielerzahlen auf Twitter übersichtlich zusammen.

Er weißt auch darauf hin, dass Epic Games die mobilen Versionen von Fortnite veröffentlicht hat, als ihr Hit die 50 Millionen-Marke erreichte. Dieser Schritt erlaubte auch den gewaltigen Wachstum und Erfolg, der bis heute anhält.

Derzeit kann Fortnite in etwa 200 Millionen Spieler für sich gewinnen. Insgesamt überholt hat es Apex Legends also noch lange nicht. Trotzdem ist es beeindruckend, dass die Spielerzahl vier Mal so schnell wächst, wie seiner Zeit bei Fortnite.

Fortnite launched its mobile version once it was around 50m players and that allowed it to grow to over 200m players today.



Apex Legends doesn't have a mobile ver. yet so it won't reach those numbers until it has some sort of mobile release.