Apex Legends bekommt endlich einen Solo-Modus, aber nur kurz

Apex Legends hat einen wahrhaftigen Bilderbuch-Start hingelegt. Über Nacht konnte der Battle Royale-Shooter Millionen Spieler für sich begeistern. Bei allem Erfolg gab es aber immer einen Kritikpunkt, der sich bis heute gehalten hat: Es gibt keinen Solo-Modus. Doch das ändert sich jetzt, wenn auch vorerst nur für kurze Zeit.

Respawn Entertainment hat bekannt gegeben, dass alle Spieler in einem zeitlich limitierten Event Zugriff auf eine Solo-Queue bekommen. Das bedeutet, ihr könnt ohne Squad-Mitglieder aus dem Flieger springen und euch als einsamer Wolf über die Map schießen.

Bisher war es ausschließlich möglich in Teams aus drei Spielern anzutreten. Das Eiserne Krone-Event geht vom 13. bis 27. August. Im entsprechenden Modus werden ausschließlich Solos unterwegs sein, ihr müsst also nicht allein gegen andere 3er-Teams ankommen.

Next week, only one can reign. ?



The Iron Crown Collection Event featuring an all-new Solos limited time

mode begins 8/13. pic.twitter.com/8tG4EhIqQf