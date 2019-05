Apex Legends - Update 1.08 verursacht PS4-Abstürze, Hilfe ist unterwegs

Auf der PS4 hat der Battle Royale-Shooter Apex Legends vor kurzem ein Update auf Version 1.08 erhalten. Diese verändert eigentlich nicht viel, kann allerdings die Konsole zum Absturz bringen.

Was ist mit der Xbox? Xbox One-Spieler sind nicht betroffen. Der Fehler tritt nur auf Sonys Konsole auf.

Was ist die Ursache? Respawn Entertainment hat bereits herausgefunden, was das Problem ist. Es geht um das "Pick me Up"-Banner für den Charakter Lifeline. Dieses versucht offenbar auf Dateien zuzugreifen, die nicht existieren, was die Probleme verursacht.

Es gibt, den Entwicklern nach, daher drei Auslöser für die Abstürze:

Wenn ihr das Banner erhalten habt und im Menü mit dem Curser darüber geht

Wenn das Banner von euch, einem Teammitglied oder dem Champion im Intro, oder den Anzeigetafeln in der Spielwelt angezeigt wird

Wenn ihr euch in der Lobby jemanden anseht, der das Banner ausgerüstet hat

Hilfe ist unterwegs. Da Respawn genau weiß, wo das Problem liegt, sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis es einen Patch gibt, der das ganze behebt. Vorerst wurde das Banner deaktiviert, es kann allerdings immer noch zu Problemen kommen.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Ursachen behoben sind.