Apple AirPods Pro 2: Schnappt euch die Wireless-Kopfhörer mit ANC günstig im Prime Day-Angebot

Die Apple AirPods Pro 2 gibt's jetzt günstig im Prime Day-Angebot.

Zum Amazon Prime Day bekommt ihr jetzt die Apple AirPods Pro der 2. Generation in der Version aus 2022 im Angebot. Für die Wireless In-Ear-Kopfhörer inklusive MagSafe-Ladecase bezahlt ihr jetzt nur noch 239€ (UVP: 299€). Der Deal gilt exklusiv für Prime-Mitglieder und nur bis morgen, den 12. Juli, um 23:59 Uhr, sofern er nicht vorher schon ausverkauft ist. Hier findet ihr ihn:

Was bieten die Apple AirPods Pro 2?

Wie schon die ersten Apple AirPods Pro bietet auch die zweite Generation neben gutem Klang eine einfache Bedienbarkeit über die Stile der Hörer. Mit Active Noise Cancelling und hohem Tragekomfort setzten sie konsequent auf die alten Stärken, die schon die erste Generation der In-Ear-Kopfhörer so beliebt gemacht haben. In einigen Bereichen haben sie sich aber auch verbessert.

Die Apple Aipods Pro 2 in ihrem MagSafe-Ladecase, das für 24 Stunden zusätzliche Akkulaufzeit sorgt.

Lautstärkeregler & starker Akku: Die 2. Generation der Apple AirPods Pro hat endlich einen Lautstärkeregler, womit eine der größten Schwächen des Vorgängers ausgemerzt wurde. Außerdem bieten die Apple AirPods Pro 2 eine längere Akkulaufzeit. Selbst mit aktiviertem ANC kommen sie noch auf rund sechs Stunden. Zusammen mit dem Ladecase halten sie insgesamt 30 Stunden durch. Bei der ersten Generation waren es noch 24.

Besseres Noise Cancelling und mehr Bass: Das ANC funktioniert jetzt noch besser als in der ersten Generation, auch laute Umgebungsgeräusche werden stark abgemildert. Der Sound wurde ebenfalls weiter verbessert. Vor allem die Bässe, die bei der ersten Generation manchmal etwas unbefriedigend waren, kommen jetzt deutlich druckvoller rüber.

