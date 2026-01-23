Apple-User bringt altes MacBook zur Reparatur und erhält am Ende kostenlos ein nagelneues Pro-Modell im Wert von 3.700 Euro

So sieht das neue MacBook Pro aus (Bild: reddit.com/user/otto-mate/)

Falls euch euer MacBook empfiehlt, die Batterie überprüfen zu lassen, solltet ihr vielleicht nicht lange zögern und diese Alltags-Quest sofort angehen. Womöglich winkt euch am Ende richtig guter Loot als Belohnung, so wie es bei diesem Reddit-User hier anscheinend war.

Aus Reparatur für 280 Euro wird kostenloses MacBook Pro für 3.700 Euro

Ein altes MacBook aus dem Jahr 2018 hat Reddit-User otto-mate nach vielen Jahren treuen Dienstes irgendwann angezeigt, dass ein "Batterie-Service" empfohlen sei. Der Akku scheint also so langsam, aber sicher den Geist aufzugeben und der Nutzer sollte das Gerät in die Reparatur bringen. Was der nach so langem täglichem Gebrauch nicht weiter tragisch fand.

Nachdem ein Drittanbieter-Store nicht viel weniger Geld als der Original-Apple-Store für den Austausch des Akkus haben wollte, hat sich dieser User für den Apple Store entschieden. Eine Wahl, die sich ordentlich auszahlen sollte. Ihm wurde gesagt, insgesamt werde dieReparatur etwas mehr als umgerechnet 280 Euro kosten, was natürlich ganz schön happig für einen neuen Akku ist, aber sei's drum.

Nach einer Woche und jeder Menge Diagnostik wurde er angerufen und es hieß, die benötigten Teile seien unterwegs. Eine weitere Woche später meldete sich der Store erneut und hatte schlechte Nachrichten: Während der Reparatur habe das MacBook "aufgehört, zu funktionieren". Zwei verschiedene Arten von Ersatzteilen hätten daran leider auch nichts mehr ändern können.

Was passierte dann? Das hier:

"Wir geben dir einen neuen mit den Specs, die deiner Maschine am nächsten kommen. Welche Farbe hättest du gerne?"

Aber es kommt noch besser: otto-mate musste nicht einmal die 280 Euro für die eigentlich geplante Reparatur bezahlen. Auch den besseren Bildschirm des neuen MacBooks musste der Reddit-User nicht bezahlen:

"Am Ende haben sie mir 0,00 Pfund abgerechnet und ich bin mit einem brandneuen 16" M4 MacBook Pro im Wert von 3.700 Euro rausgegangen."

In den Kommentaren freuen sich richtig viele Leute mit dem frischgebackenen Besitzer eines neuen MacBook Pros. Da hagelt es Gratulationen, aber vor allem auch überraschend viele ähnliche Berichte. Es scheint sich also zu lohnen, in offizielle Apple Stores zu gehen. Den Angestellten dort liegt offenbar viel daran, die Kundenbindung durch so viel Kulanz und Service aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig zeigt die Story aber natürlich auch noch einmal sehr deutlich, wie teuer die Apple-Geräte eigentlich sind.

Habt ihr schon einmal etwas Ähnliches erlebt? Was war euer coolster Kundenservice-Moment?