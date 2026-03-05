Das beste Sandbox-Rollenspiel für PS5: Diesen Mittelalter-Hit gibt's jetzt im Top-Angebot!

Mehr Freiheit als in dieser Mittelalter-Welt könnt ihr kaum bekommen.

Gerade könnt ihr euch ein großes Action-Rollenspiel für PS5 günstig im Angebot schnappen. Das Open-World-Spiel, das euch in eine mittelalterliche Sandbox-Welt ohne Fantasy-Elemente abtauchen lässt und dabei echte spielerische Freiheit bietet, bekommt ihr über Amazon aktuell für 19,99€, was im Vergleich zum derzeitigen Preis im PlayStation Store einen Rabatt von 60 Prozent bedeutet. Dieser Link bringt euch zum Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Falls ihr noch mehr Mittelalter-Abenteuer für PS5 wollt, haben wir hier noch ein paar weitere Tipps für euch:

Mittelalter-Welt mit echter Freiheit: Das ist das Sandbox-Rollenspiel für PS5!

26:52 Mount & Blade 2 ist wie Skyrim - in krasser!

Autoplay

Es geht hier um Mount & Blade 2: Bannerlord, ein Action-Rollenspiel mit Strategie-Elementen und Sandbox-Welt. Story und Quests sind hier eher Nebensache, stattdessen zieht ihr einfach in die Open World hinaus und tut, wonach euch ist. Beispielsweise könnt ihr Handel treiben, Karawanen ausrauben oder euch von einem der konkurrierenden Reiche als Söldner anheuern lassen.

Die Welt agiert dabei dynamisch, was bedeutet: Sie wartet nicht auf einen Helden, der die Dinge durch seine Aktionen ins Rollen bringt, sondern verändert sich ständig. Kriege werden geführt und Städte werden eingenommen, unabhängig davon, ob ihr eingreift oder nicht. Wer klug agiert, kann dabei oft Situationen zum eigenen Vorteil nutzen und etwa in schon geschwächten Städten leichte Beute machen. Manchmal gerät man aber auch zwischen die Fronten größerer Mächte.

Letzteres passiert gerade zu Beginn häufiger, denn man startet mit einem schwachen Charakter und hat zunächst kaum Geld und damit auch kaum Unterstützung. Mit der Zeit rüstet man jedoch nicht nur die eigene Spielfigur hoch, sondern sammelt auch eine schlagkräftige Armee um sich, die das Schicksal ganzer Königreiche verändern kann. Auf diese Weise schreibt man in Mount & Blade 2 nach und nach seine eigenen Geschichten, die spannender sind als jede Quest.

2:11 Mount & Blade 2: Bannerlord - Trailer zum PS5-Release

Die Spielwelt bereist ihr übrigens aus der Vogelperspektive auf einer Übersichtskarte, bei der Erkundung von Städten oder in Kämpfen wird jedoch in die Third- oder auch First-Person-Perspektive geschaltet und ihr führt euren Charakter direkt in die Schlacht. Hier stehen euch diverse Nah- und Fernkampfwaffen zur Verfügung, wobei das Kampfsystem zu spannenden Duellen führen kann. Oft brecht ihr auch mit eurem Schlachtross durch die feindlichen Reihen.

In der Schlacht steuert ihr aber nicht nur eure eigene Figur, sondern gebt auch euren Truppen einfache Befehle. Handelt es sich nicht um eine offene Feldschlacht, sondern um die Belagerung einer Stadt, kommt zudem schweres Kriegsgerät zum Einsatz. Die Schlachten erfreuen sich auch im Online-Multiplayer großer Beliebtheit, hier können bis zu 64 Personen an einem Kampf teilnehmen.

Mount & Blade 2 mag zwar nicht perfekt sein, aber es ist ein wahres Fest für alle, die ein Rollenspiel wollen, in dem sie wirklich tun können, was sie möchten, und dabei echten Einfluss auf die Welt nehmen können, statt wie in einem Vergnügungspark die Attraktionen abzuarbeiten. Es gibt leider nicht viele Sandbox-Rollenspiele auf PS5, die das von sich behaupten können, und Mount & Blade 2 ist zumindest meiner Meinung nach das beste von ihnen.