Mova Saugroboter im Vergleich: Welches Modell passt am besten zu euch?

Egal ob Leistungskönig, für den kleinen Geldbeutel oder Allrounder, die drei Helfer haben es echt in sich!

Moderne Saugroboter sind längst mehr als nur automatische Staubsauger. Die aktuellen Mova-Modelle kombinieren extrem hohe Saugleistung mit intelligenter Navigation, selbstreinigenden Wischsystemen und Basisstationen, die euch im Alltag spürbar Arbeit abnehmen. Statt regelmäßig Staubbehälter zu leeren oder Mopps per Hand auszuwaschen, übernehmen die kleinen Helfer viele dieser Schritte automatisch.

Wenn ihr in dem Meer aus Angeboten euch ein wenig Übersicht wünscht, seid ihr hier genau richtig! Ich stelle euch hier drei verschiedene Geräte aus dem Hause Mova vor. Darunter den Z60, der klar auf maximale Leistung setzt, während der P50 vor allem was für den kleinen Geldbeutel ist. Der V50 wiederum versucht, beides in einem ausgewogenen Gesamtpaket zu vereinen!

Mova Z60 Ultra Roller Complete – Maximale Power für anspruchsvolle Haushalte

Der Z60 Ultra ist das Flaggschiff für alle, die kompromisslose Reinigungsleistung suchen. Mit seiner extrem hohen Saugleistung ist er besonders gut geeignet für Haushalte mit Haustieren, viel Teppichfläche oder stark genutzten Räumen wie etwa dem Hausflur oder der Küche.

Dank seiner ausfahrbaren Wischwalze kommt der Z60 auch an jede Kante richtig gut ran!

Seine große Stärke ist die Kombination aus kräftiger Saugleistung und intelligentem Wischen. Und wenn wir schon beim Thema Wischen sind, da ist der Z60 besonders smart. Anstatt mit der feuchten Wischrolle über den Teppich zu fahren, erkennt er, dass er nicht mehr über normalen Boden fährt, und hebt den Mopp an. So wird euer Boden geschrubbt und der Teppich bleibt trocken!

Aber nicht nur das erkennt er: Der Z60 bemerkt Hindernisse frühzeitig und umfährt sie gewissenhaft. Und wenn mal eine Türschwelle im Weg ist? Auch kein Problem! Dank des StepMasters 2.0 klettert der kleine Helfer über kleinere Dinge wie Schwellen einfach hinweg, er lässt sich eben nicht so leicht von seiner Arbeit ablenken!

Mova P50 Pro Ultra – Komfort und Automatisierung im Fokus

Der P50 Pro Ultra richtet sich an alle, die möglichst wenig Aufwand mit ihrem Saugroboter haben möchten. Er bietet zwar etwas weniger Saugleistung als der Z60, liefert im Alltag aber dennoch mehr als genug Power für typische Haushalte. Der wesentliche Fokus liegt hier zudem klar auf Komfort!

Der P50 kann mit dem Wischmopp sogar bis zu 4cm unter flache Möbel wischen!

Auch seine Basisstation übernimmt nahezu alles automatisch: Staub wird selbstständig abgesaugt, Wasser nachgefüllt und der Mopp mit heißem Wasser gereinigt. Gerade die Heißwasser-Wäsche sorgt hierbei auch für eine deutlich bessere Hygiene, da Bakterien und Gerüche reduziert werden. Vor allem bei Haushalten mit Vierbeinern ist das ein wahrer Gamechanger!

Auch bei der Navigation macht der P50 eine gute Figur: Dank LDS-System und RGB-KI erkennt er Hindernisse zuverlässig und erstellt präzise Karten eurer Räume. Das sorgt für strukturierte Reinigungsfahrten statt chaotischem Herumfahren!

Mova V50 Ultra Complete – Der ausgewogene Allrounder

Der V50 positioniert sich genau zwischen den anderen beiden Modellen. Mit deutlich mehr Saugleistung als der P50 und einem besonders starken Fokus auf Wischhygiene spricht er Haushalte an, die Wert auf ordentliches Saugen und gründliches Wischen legen.

Der Z50 ist ein absoluter Allrounder und überwindet kleinere Stufen souverän!

Besonders interessant ist das DuoSolution-System: Hier können unterschiedliche Reinigungsflüssigkeiten genutzt werden, etwa für normale Reinigung oder zur aktiven Bekämpfung von Tiergerüchen, wobei ein besonderes Mittel auf den Mopp gesprüht wird. In Kombination mit der heißen Moppwäsche und anschließender Heißlufttrocknung entsteht ein durchdachtes Hygienekonzept.

Auch der V50 ist bei der Hindernisüberwindung stark aufgestellt. Zwar ist er nicht so ein Kletterkönig wie der Z60, kann aber locker mit anderen Saugrobotern mithalten. Damit bleibt er flexibel genug, um kleinere Schwellen in eurem Zuhause zu überwinden!

Fazit: Drei starke Modelle mit drei verschiedenen Ansätzen!

Unterm Strich stehen hier drei unterschiedliche Konzepte, die jeweils eine eigene Zielgruppe ansprechen. Der Z60 Ultra Roller Complete ist das kompromisslose Flaggschiff: höchste Saugleistung, eine Wischwalze, die überzeugt, samt Live-Wash-Funktionen (HydroForce) – also kontinuierliche Reinigung mit Frischwasser, und dazu ist er auch noch besonders stark bei Hindernissen.

Ein echtes Argument ist außerdem das enthaltene Zubehörpaket im Wert von 216€ für ein Jahr, das den Gesamtwert des Angebots spürbar erhöht.

Der V50 Ultra Complete spielt ebenfalls in der Flaggschiff-Liga, setzt aber andere Akzente: Mit DuoSolution, zwei getrennten Behältern, Warmwasser-Wischen und dualer Randreinigung ist er besondersattraktiv für Haushalte mit Haustieren. Er kombiniert starke Saugleistung mit einem klaren Hygienefokus – und nicht ohne Grund zählt er in Deutschland zu den Top-3-Bestsellern auf Amazon.

Der P50 Pro Ultra wiederum richtet sich an Käufer im mittleren Preissegment, die auf extreme Zusatzfunktionen verzichten können, aber dennoch eine sehr starke Reinigungsleistung möchten. Seine 19.000 Pa liefern eine Effizienz, die im Alltag durchaus mit den größeren Modellen mithalten kann, inklusive Randreinigungsfunktion – nur eben mit stärkerem Fokus auf Preis-Leistung und Komfort statt auf maximale Technik-Features.