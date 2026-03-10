PS5-Shooterhit im Angebot: Amazon haut Spiel für 19,99€ raus, das im PS Store 69,99€ kostet!

Dieser PS5-Shooter führt euch in eine dystopische, vom Krieg gezeichnete Zukunft.

Durch die heute gestarteten Amazon Frühlingsangebote könnt ihr euch gerade einen großen und knallharten PS5-Shooter im Angebot schnappen. Das hochgelobte Actionspiel, das in unserem GamePro-Test 86 Punkte abgestaubt hat, bekommt ihr dort jetzt im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store 71 Prozent günstiger! Laut Vergleichsplattformen findet ihr nirgendwo einen besseren Preis als hier:

Der Deal läuft bis zum 16. März oder solange der Vorrat reicht. Bei Amazon könnt ihr euch gerade übrigens auch noch einige weitere PS5-Actionhits günstig im Sonderangebot sichern. Hier ein paar Beispiele:

Dystopisch und gnadenlos: Das ist der Shooterhit für PS5!

Armored Core 6 bietet brachiale Action mit hohem Schwierigkeitsgrad.

Bei dem günstigen PS5-Shooter handelt es sich um Armored Core 6: Fires of Rubicon, mit dem From Software (Dark Souls, Elden Ring) eine schon lange vor dem großen Durchbruch des Studios gestartete Reihe nach langer Pause fortgesetzt hat. Auch der neue Teil ist wieder ein Third Person Shooter, in dem ihr mit einem Kampf-Mech in einer dystopischen Zukunft auf einem fremden, vom Krieg verheerten Planeten unterwegs seid.

Mit Dark Souls und Elden Ring hat Armored Core 6 die spektakulären Bosskämpfe und den hohen Schwierigkeitsgrad gemein: Der Shooter ist knallhart und manche Missionen haben unsere Redakteure im Test an den Rand der Verzweiflung gebracht. Allerdings verfügt Armored Core 6 über ein umfangreiches Fortschrittssystem, das euch eure Ausrüstung auf vielfältige Weise anpassen lässt. Wenn man nur genügend experimentiert, findet man früher oder später das passende Loadout für jeden Boss.

Tatsächlich ist die Vielfalt der Waffen und spielerischen Möglichkeiten eine der großen Stärken des Spiels. Von Raketenwerfern über Laser bis hin zu Schwertern gibt es so ziemlich alles, was man sich an einem Mech vorstellen kann. Eure Ausrüstung stellt ihr zu Beginn jedes Einsatzes zusammen. Armored Core 6 verfügt nämlich nicht über eine zusammenhängende Welt, sondern besteht aus kompakten Missionen, die meist nicht länger als 20 Minuten dauern.

Spielerisch liefert Armored Core 6 mit seinem tollen Gunplay und seinen spannenden Mech-Duellen auf jeden Fall ordentlich ab. Wer mit dem hohen Schwierigkeitsgrad leben kann, sollte dem Shooter deshalb spätestens zum jetzigen Preis mal eine Chance geben. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass man hier nicht die Erkundung einer geheimnisvollen Welt wie in Elden Ring, sondern fast pausenlose Action bekommt.