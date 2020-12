Ark 2: Vin Diesel hat den Vorgänger über 1.000 Stunden gespielt

Dass Schauspieler Vin Diesel im ersten Trailer zum neuen Ark 2 auftaucht, ist wohl mehr als nur reines Marketing. Denn wie der CEO des Entwicklers Studio Wildcard bekannt gibt, hat Vin Diesel sehr viel Erfahrung mit dem Vorgänger Ark: Survival Evolved.

Doug Kennedy meint:

"Vin Diesel ist ein versierter Gamer, der tausende von Stunden Ark: Survival Evolved gespielt hat. Er versteht das Spiel sehr gut und bringt direktes Feedback in den Entwicklungsprozess ein."

Auch Vin Diesel selbst hat sich zum Spiel geäußert und erklärt:

"Es macht mir sehr viel Spaß, Ark zu spielen und ich freue mich auch sehr darauf, dem Team von Studio Wildcard beizutreten, um die Geschichte sowohl im Spiel, als auch in der neuen Zeichentrickserie weiterzuentwickeln."

Arbeitet Vin Diesel an Ark 2 mit?

Vin Diesel als Spiele-Entwickler: So, wie sich die Aussagen von Doug Kennedy und Vin Diesel anhören, ist der Schauspieler nicht nur mit dabei, um einer Figur sein Gesicht zu leihen. Er liefert Feedback an die Entwickler und hilft mit, die Story weiterzuentwickeln.

Vin Diesel nimmt also auch eine aktive Rolle in der Entwicklung von Ark 2 ein. Daneben spielt er Santiago, einen Helden, der in dieser Welt lebt. Wie genau er in die Story passt, ist noch unklar. Denn Ark 2 soll genau wie der Vorgänger ein Online-Sandbox-Spiel werden. Vin Diesel ist also nicht der Charakter, den ihr verkörpert. Ihr werdet aber wohl hin und wieder auf ihn treffen.

Ark 2 soll 2022 für PC sowie Xbox Series X/S erscheinen. Ebenfalls 2022 startet eine animierte Serie, welche euch noch tiefer in die Welt und die Story eintauchen lässt.

Hier erfahrt ihr mehr zu Ark 2:

Was haltet ihr davon, dass Vin Diesel an ARK 2 mitarbeitet? Freut ihr euch schon auf das Spiel?