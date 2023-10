Xbox-Games 2024: Diese 7 Exclusives solltet ihr auf dem Zettel haben

HiFi-Rush, Forza Motorsport und allen voran natürlich Starfield: 2023 erschienen ein paar wirklich erstklassige Spiele für Microsoft's Xbox Series X/S. Na ja, und Redfall. Durch die mittlerweile endlich abgeschlossene Übernahme von Activision Blizzard dürfte auch in Zukunft für ordentlich Nachschub gesorgt sein.

Bis der Kauf des riesigen Publishers allerdings erste Früchte trägt, sitzen Xbox-Spieler*innen natürlich nicht auf dem trockenen. Auch für 2024 sind namlich wieder einige echte Hochkaräter angekündigt. Sieben davon stellen wir euch hier vor. Da es Game Pass und Xbox-App auch auf dem PC gibt, erscheinen diese Spiele allesamt nicht nur auf den Konsolen. Exklusiv sind sie aber natürlich trotzdem.

Microsoft Flight Simulator 2024

2:14 Der Flight Simulator bekommt einen Nachfolger und lässt euch jetzt auch Helis und Ballons fliegen

Genre: Technische Simulation

Technische Simulation Entwickler: Asobo Studio

Asobo Studio Release: 2024

Die Ankündigung des Microsoft Flight Simulator 2024 im Juni kam ziemlich überraschend. Immerhin wird der Flight Simulator seit 2020 mit regelmäßigen Updates versorgt und weiterentwickelt. Dennoch soll er 2024 von einem Nachfolger abgelöst werden, der allerlei spannende Neuerungen an Bord hat. Vor allem die neuen Karrierewege und dazu passenden Missionen dürften für Abwechslung sorgen.

So könnt ihr im neuen Ableger Helikopter-Frachttransporte, Remote Cargo Operations, Flugzeugrennen und mehr absolvieren. Die Phsyik der Flugzeuge, Helikopter und neuerdings auch Heißluftballons wird ebenfalls überarbeitet. Zu guter Letzt hebt Entwickler Asobo die Darstellung der virtuellen Erde durch Jahreszeiten, mehr 3D-Objekte und verbesserten Verkehr auf die nächste Stufe. Die Add-Ons des MFS2020 sollen allesamt kompatibel mit der 2024er Ausgabe sein.

Avowed

2:36 Avowed - Erstes Gameplay aus dem Xbox-Exclusive

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Entwickler: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Release: 2024

Avowed, das nächste große Rollenspiel von Obsidian, dem Studio hinter Hits wie Fallout: New Vegas, South Park: Der Stab der Wahrheit oder The Outer Worlds. Der Titel ist im Universum von Pillars of Eternity angesiedelt und erinnert beim Gameplay auf den ersten Blick stark an Skyrim. Ihr kämpft nämlich aus der Ego-Perspektive und könnt "normale" Waffen und Magie gleichzeitig einsetzen.

Die Kombination verschiedener Stile soll aber deutlich wichtiger sein als im Elder Scrolls-Vorbild. So könnt ihr Feinde einfrieren und dann mit einer stumpfen Waffe zerschlagen, sie mit Zaubern in die Falle locken oder die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen. Einen festen Releasetermin für Avowed gibt es bisher noch nicht, es soll aber 2024 auf den Markt kommen.

Senua's Saga: Hellblade 2

4:16 Senua's Saga: Hellblade 2 - Der neue Trailer von der Xbox Direct

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Ninja Theory

Ninja Theory Release: 2024

Nachdem sich Hellblade: Senua's Sacrifice 2017 in kürzester Zeit zu einem echten Überraschungs-Hit entwickelte, sind die Erwartungen an den Nachfolger Senua's Saga: Hellblade 2, der 2024 exklusiv für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll, deutlich gestiegen. Das liegt nicht zuletzt an den beeindruckenden Trailern, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurden.

Dank der Unreal Engine 5 lässt Teil zwei den optisch ebenfalls beeindruckenden Vorgänger locker hinter sich. Das bisher gezeigte Material lässt sogar darauf hoffen, dass Hellblade 2 eines der hübschesten Spiele überhaupt werden könnte. Die Geschichte dreht sich erneut um die keltische Kriegerin Senua, die dieses Mal das Island der Wikingerzeit erkundet.

Noch mehr potenzielle Grafik-Highlights, die 2024 erscheinen, findet ihr hier:

Indiana Jones

8:56 Bethesdas Indiana Jones - Warum die Wolfenstein-Macher die perfekten Entwickler dafür sind - Warum die Wolfenstein-Macher die perfekten Entwickler dafür sind

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: MachineGames

MachineGames Release: 2024-25

Bis auf einen mittlerweile schon fast drei Jahre alten und nur eine halbe Minute langen Teaser gibt es bisher keinerlei Infos zum neuen Indiana Jones-Spiel, das bei den Wolfenstein-Entwickler*innen von MachineGames entsteht. Höchste Zeit also, dass es endlich Neuigkeiten zum geplanten Titel gibt.

Ob ein Release 2024 realistisch ist oder nicht, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Bedenkt man aber, dass das Projekt schon seit längerem angekündigt und Wolfenstein: Youngblood auch schon vor über vier Jahren erschienen ist, erscheint es doch gar nicht so abwegig, dass der beliebte Filmheld schon im kommenden Jahr sein Comeback als Videospiel-Figur feiern könnte.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby

2:29 Stalker 2 hat einen spektakulären neuen Trailer: So düster sind Welt und Story

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Entwickler: GSC Game World

GSC Game World Release: 2024

Die Entwicklungsgeschichte von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, der lang erwarteten Fortsetzung der beliebten Endzeit-Shooterreihe, ist gespickt mit Rückschlägen. 2012 war das Projekt wegen finanzieller Schwierigkeiten schon eingestellt. Seit 2022 erschwert der russische Angriff auf die Ukraine die wieder aufgenommene Arbeit des ukrainischen Entwicklers GSC Game World.

Der Release ist für das erste Quartal 2024 geplant, die zuletzt auf der gamescom gezeigte Version machte allerdings keinen besonders guten Eindruck. Im Spiel erkundet ihr erneut aus der Ego-Perspektive als Kopfgeldjäger die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernobyl und trefft dort auf menschliche Gegner*innen, Monster und Anomalien.

Ark 2

1:13 Ark 2 - Das große Survival-Spiel mit Vin Diesel kommt im nächsten Jahr - Das große Survival-Spiel mit Vin Diesel kommt im nächsten Jahr

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Wildcard

Wildcard Release: 2024

ARK 2 ist der Nachfolger des erfolgreichen Dino-Survivalspiels Ark: Survival Evolved und sollte ursprünglich schon in diesem Jahr erscheinen. Um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, verschoben die Entwickler*innen von Wildcard den Titel aber auf Ende 2024. Dank der Unreal Engine 5 soll ARK 2 dabei extrem detailliert und realistisch aussehen.

Erneut strandet ihr in einer seltsamen Urwelt voller Dinosaurier. Im Vergleich zum ersten Teil soll aber die Geschichte eine deutlich wichtigere Rolle einnehmen, unter anderem übernimmt Vin Diesel eine tragende Rolle. Die zuvor eher rudimentären Kämpfe sollen ebenfalls flotter und in Soulslike-Manier ablaufen. Erneut werden Crafting und das Zähmen von Dinosauriern zentrale Spielelemente darstellen.

Fable

2:07 Das Reboot von Fable sieht im ersten Gameplay beeindruckend gut aus

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Entwickler: Playground Games

Playground Games Release: 2024-25

Seit 2010 hat die Fantasy-Rollenspielreihe Fable von Peter Molyneux keinen neuen Eintrag mehr bekommen. 2024 soll sich das allerdings ändern. Der neue Ableger trägt dabei nicht den Titel Fable 4, sondern wird einfach nur Fable heißen und dementsprechend als Reboot der Serie fungieren. Der erste und bisher einzige Trailer sieht dabei schon beeindruckend gut aus.

Die RPG-Reihe zeichnete sich schon immer durch eine spannende Märchenwelt und eine ordentliche Prise Humor aus und die Neuauflage scheint genau da ansetzen zu wollen. Ob es tatsächlich schon im kommenden Jahr so weit sein wird oder ob sich Fans doch noch etwas länger werden gedulden müssen, erfahren wir hoffentlich in den kommenden Monaten.

Auf welches Xbox-Spiel freut ihr euch 2024 am meisten? Welchen Titel haben wir in unserer Liste fälschlicherweise übergangen? Schreibt es uns in die Kommentare!