Armored Core 6: Balteus besiegen – Der beste Build um den Akt 1-Boss zu packen

Armored Core 6: Fires of Rubicon konfrontiert euch im Laufe der Kampagne mit einigen richtig schweren Bosskämpfen. Eine der größten Herausforderungen stellt dabei die fliegende Festung Balteus am Ende von Kapitel 1 dar. Wir erklären euch, wie ihr den Kampf für euch entscheiden könnt.

Mit diesem Build klappt’s

Balteus erwartet euch am Ende der Mission ‘Attack the Watchpoint’, dem letzten Auftrag des ersten Kapitels. Bevor ihr aufbrecht, solltet ihr euch um euren Mech kümmern. Folgender Build macht euch das (Über)Leben leichter:

Rechter Arm: Vvc-760PR

Linker Arm: Vvc-760PR

Rechte Schulter: Vvc-70VPM

Linke Schulter: Vvc-70VPM

Kopf: HD-011 MELANDER

Core: BD-011 MELANDER

Arme: AR-011 MELANDER

Beine: LG-011 MELANDER

Booster: BST-G2/P04

FCS: FCS-G2/P05

Generator: VP-20D

Wenn ihr euch den Build nicht leisten könnt, verkauft ein paar eurer anderen Teile. Ihr könnt sie hinterher jederzeit zum selben Preis wieder erwerben.

Balteus besiegen: Phase 1

Die große Besonderheit von Balteus ist der Pulse-Schild, der den fliegenden Boss umgibt. Bevor ihr dem eigentlichen Gegner also Schaden zufügen könnt, müsst ihr zuerst den Schutz zerstören. Wenn euch das gelingt, ist Balteus für ein paar Sekunden betäubt und ihr könnt Bonusschaden verteilen.

Der Schild kommt nach einiger Zeit zurück, aber ihr könnt seine Stagger-Leiste noch ein paar Mal leeren, bevor es so weit ist. Dafür ist ein aggressiver Spielstil aber am besten geeignet. Versucht, den Abstand zum Boss gering zu halten und feuert aus allen Rohren.

Der Hauptangriff in Phase 1 ist die riesige Raketensalve, die gleich aus mehreren Richtungen auf euch zufliegt. Ihr könnt entweder einzeln ausweichen oder per Boost (L3) auf Balteus zufliegen und den Salven mit dem linken Stick ausweichen. Wichtig: Bleibt nicht zu lange am Boden, da die Raketen Flächenschaden austeilen und euch so auch verletzen, wenn sie nicht direkt treffen.

Balteus besiegen: Phase 2 & 3

Phase 2 des Bosskampfs beginnt, wenn ihr die Lebensleiste von Balteus etwa auf 50% reduziert habt. Ayre, die Stimme in eurem Kopf, warnt euch dann und empfiehlt, auf Abstand zu gehen.

Das solltet ihr unbedingt tun, Balteus verursacht nämlich eine heftige Explosion, die eure Stagger-Leiste auf einen Schlag leert. Mit etwas Pech ist der Kampf dann in wenigen Sekunden vorbei.

Passt auf die Flammen-Angriffe auf!

In Phase 2 verfügt Balteus außerdem über fiese Flammen-Nahkampfattacken. Passt hier gut auf und versucht, den Angriffen auszuweichen. Am besten nutzt ihr den Quick-Boost (Viereck) in die Richtung, aus der der Schlag nicht kommt. Greift Balteus also von rechts an, versucht links an ihm vorbei zu dashen.

Lasst euch von den Flammen aber nicht blenden und bleibt aggressiv. In der dritten Phase kommt dann nur noch ein Flammenwerfer-Angriff dazu, der allerdings relativ leicht zu lesen ist. Feuert weiter aus allen Rohren und lasst den Abstand nicht zu groß werden. So solltet ihr Balteus mit etwas Übung auf die Matte schicken können.

Seid ehrlich: Wie viele Versuche habt ihr gebraucht, bis ihr Balteus endlich besiegt habt? Bei uns waren es Dutzende. Schreibt uns eure besten Tipps in die Kommentare!