Armored Core 6 bringt das legendärste Schwert aus Elden Ring zurück

Über diese Maschinen kann sich die Astrologin aus Elden Ring nur wundern...

Elden Ring und die Mech-Action aus Armored Core 6 haben eigentlich nicht so viel gemeinsam, außer, dass beide Spiele von Entwickler FromSoftware kommen. Ja, es gibt gewisse Überschneidungen wie beim fordernden Schwierigkeitsgrad.

Trotzdem dürfte es allein schon aufgrund der sehr unterschiedlichen Welten manch einen Fan verwundern, dass (mehr oder weniger) dasselbe Schwert in beiden Spielen zu finden ist.

Das ist das legendäre FromSoftware-Schwert und hier bekommt ihr es

Wer sich gut mit dem Erfinder der Souls-Spiele auskennt, weiß natürlich schon längst, von welcher altbekannten Waffe hier die Rede ist: das Mondlicht Großschwert (Moonlight Greatsword). Der Name und die Details variieren zwar immer wieder ein wenig, trotzdem ist die strahlende Klinge unverkennbar.

Sie ist ein wiederkehrendes Easter Egg, das in den Dark Souls-Ablegern, in Bloodborne und jüngst auch in Elden Ring zu finden war. Die Geschichte des Schwerts bei From reicht sogar bis in die 90er-Jahre zurück. Damals existierte es schon im Action-RPG-Urgestein des Teams, King's Field.

Aber nicht nur in Dark Fantasy, sondern auch in einem SciFi-Setting macht sich das Schwert gut, jedoch wurde es natürlich entsprechend optisch angepasst und sieht nicht mehr aus wie die Waffe eines Fantasy-Schlächters. Der Name der Klinge lautet in Armored Core 6 Moonlight (Light Wave Blade) und hier im Video könnt ihr euch anschauen, wie der YouTube-Kanal Boomstick Gaming die Waffe entdeckt und testet.

Wo ist das Moonlight-Schwert in Armored Core 6 versteckt? Ihr könnt die Waffe am Ende des vierten Kapitels finden. In der Mission trefft ihr am Ufer eines Sees auf einige Feinde und eine Kiste, in der sich das Moonlight befindet. Aber wenn ihr die legendäre Waffe behalten wollt, müsst ihr euch allerdings einer etwas größeren Herausforderung stellen.

In dieser Mission findet ihr das Schwert.

Das Problem ist nämlich, dass ihr die Waffe nur behalten dürft, falls es euch gelingt, den Boss am Ende der Mission zu legen - und der ist wirklich ein harter Brocken, an dem ihr euch schon mal ordentlich die Zähne ausbeißen könnt.

Was hat es eigentlich mit dem Schwert auf sich? FromSoftware lässt sich bei ihren düsteren Fantasy-Titeln sehr gerne vom beliebten Anime Berserk inspirieren, was sich natürlich auch in den Waffen spiegelt. So erinnert auch das Moonlight Greatsword (wie wir es aus den Soulslikes kennen, nicht die Version aus Armored Core 6) an Guts' Großschwert. Offiziell bestätigt ist diese Parallele aber nicht.

Na, und habt ihr das Mondlicht Schwert in Armored Core 6 ergattert und wusstet ihr, dass es sich um ein Easter Egg handelt, das eine rund 30-jährige Geschichte hat?