Armored Core 6 Spielzeit: So lange braucht ihr für FromSoftwares Action-Feuerwerk

Armored Core 6: Fires of Rubicon ist der neueste Streich des Souls-Studios FromSoftware. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Singleplayer-Kampagne, es gibt aber auch noch einen Arena- und einen optionalen Multiplayer-Modus. Wie lange ihr für die Story einplanen müsst und wie viel Zeit die Arena in Anspruch nimmt, erfahrt ihr hier.

Zum Test Armored Core 6 im Test: From Software kann nicht nur Souls von Dennis Michel

Armored Core 6 Spielzeit

Das sagen die Entwickler*innen von FromSoftware: Vor dem Release haben die Entwickler*innen die Spielzeit mit insgesamt 50-60 Stunden angegeben. Von welchem Umfang dabei die Rede war, ist allerdings nicht ganz klar.

Auf der Website HowLongToBeat finden sich so kurz nach dem Launch nur wenige Angaben, die zudem wahrscheinlich von erfahrenen Spieler*innen stammen. Diese geben an, dass ihr für die Story etwa 22 Stunden und für die Story mit allen Nebenaufgaben etwa 26 Stunden einplanen solltet.

Spielzeit nach unserer Erfahrung: Wir halten eine Spielzeit irgendwo zwischen 25 und 30 Stunden für realistisch. Es ist allerdings wichtig zu erwähnen, dass es sich bei Armored Core 6 um ein mitunter wirklich extrem schweres Spiel handelt.

Es kann durchaus sein, dass ihr erst gut vorankommt, nur um euch dann fünf oder mehr Stunden lang an einem einzigen Boss die Zähne auszubeißen. Die tatsächliche Spielzeit ist also stark von eurer Erfahrung mit dem Genre und euren Fähigkeiten abhängig. Wenn ihr also länger braucht, ist das keine Schande. Das Spiel überhaupt zu beenden, ist an sich Leistung genug.

So lange braucht ihr für 100%: Wenn ihr mit der Hauptstory durch seid und alle Arena-Ränge geschafft habt, könnt ihr Armored Core 6 nochmal im New Game+ und danach sogar nochmal im New Game++ zocken. Beide Durchläufe kommen mit speziellen Missionen beziehungsweise Abwandlungen schon bekannter Missionen.

Außerdem könnt ihr jeden Auftrag wiederholen und einen höheren Rang anstreben. Wollt ihr also das New Game++ beenden und in jeder Mission den S-Rang erreichen, dürften die 50-60 Stunden schon realistischer sein, wenn sie überhaupt reichen.

Wie lange habt ihr Armored Core 6 bisher gespielt? Kommt ihr gut voran oder habt ihr Probleme mit der Schwierigkeit? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!