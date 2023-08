Armored Core 6: Alle Kapitel und Hauptmissionen in der Übersicht

Die Geschichte von Armored Core 6: Fires of Rubicon erstreckt sich über einige Kapitel, die jeweils mehrere Missionen umfassen. Wollt ihr wissen, wie weit ihr bereits in der Geschichte fortgeschritten seid, findet ihr hier eine Übersicht mit allen Kapiteln.

Alle Armored Core 6-Kapitel in der Übersicht

Insgesamt gibt es fünf Kapitel mit jeweils 3-12 Missionen in Armored Core 6. Ihr könnt jede Mission später wiederholen und so einen besseren Rang erreichen oder übersehene Collectibles einsammeln. Manchmal könnt ihr zwischen mehreren Missionen auswählen, weshalb die Reihenfolge leicht variieren kann. Bei anderen Missionen müsst ihr euch für eine von zwei entscheiden, was dann Auswirkungen auf das Ende des Spiels hat.

Kapitel 1

Mission 1: Unerlaubtes Eindringen

Mission 2: Artilleriestellungen zerstören

Mission 3: Raster 135 aufräumen

Mission 4: Transporthubschrauber zerstören

Mission 5: Tester-AC zerstören

Mission 6: Staudamm-Komplex angreifen

Mission 7: Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten

Mission 8: Operation Mauerkletterer

Mission 9: Kampfprotokolle bergen

Mission 10: BAWS Arsenal Nr. 2 untersuchen

Mission 11: Beobachtungspunkt angreifen

Kapitel 2

Mission 1: Raster 086 infiltrieren

Mission 2: Doser-Fraktion ausschalten

Mission 3: Ozeanüberquerung

Kapitel 3

Mission 1: Vermessungsdaten stehlen

Mission 2: Treibstoffbasis angreifen

Mission 3: V.VII ausschalten

Mission 4: Unterirdische Sabotage

Mission 5: Unbewohnte schwebende Stadt vermessen

Mission 6: Starthilf für die schwere Rakete

Mission 7: Vollzugsgruppen ausschalten oder Maschine der Spezialeinheiten zerstören

Maschine der Spezialeinheiten zerstören Mission 8: Angriff auf den alten Raumhafen

Mission 9: “Honest” Brute ausschalten

Mission 10: Alten Raumhafen verteidigen

Mission 11: Rettung historischer Daten

Mission 12: Eiswurm zerstören

Kapitel 4

Mission 1: Unterirdische Erkundung - Abgrund 1

Mission 2: Unterirdische Erkundung - Abgrund 2

Mission 3: Unterirdische Erkundung - Abgrund 3

Mission 4: Überraschungsangriff auf die Vespers oder Redguns abfangen

Redguns abfangen Mission 5: Vermessung von unbekanntem Gebiet

Mission 6: Coral-Zusammenfluss erreichen

Kapitel 5

Mission 1: Die Flucht

Mission 2: Eroberung der unbewohnten schwebenden Stadt

Mission 3: Konzernkräfte abfangen oder “Cinder“ Carla ausschalten“

“Cinder“ Carla ausschalten“ Mission 4: Karmanlinie brechen oder Drive Block zerstören

Drive Block zerstören Mission 5: Satelliten ausschalten oder Den Xylem stürzen

Insgesamt gibt es also 42 Missionen, von denen ihr bei einem Durchlauf allerdings nur 37 spielen könnt.

Habt ihr schon mit Armored Core 6 angefangen und wenn ja, bis wohin habt ihr es bisher geschafft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!