Nachdem uns Assassin's Creed: Origins im letzten Jahr durch den heißen Wüstensand des alten Ägyptens streifen ließ, verschlägt es uns mit dem kommenden Ableger Odyssey ins Antike Griechenland.

Doch wohin geht die Reise mit dem nächsten, noch unangekündigten Assassin's Creed-Ableger?

Geht's im neuen AC ins feudale Japan?

Wie uns das Opening von Assassin's Creed 3 nahelegt, könnte uns der Nachfolger von Assassin's Creed: Odyssey ins feudale Japan schicken. Darauf deutet eines von drei Schriftzeichen, auf die Reddit-User DoktahManhattan gestoßen ist.

Warum Japan? Schauen wir uns das obige Bild an, dann sehen wir links das Horusauge, altägyptisches Sinnbild des Lichtgottes Horus und passend zu Assassin's Creed: Origins. In der Mitte sehen wir den griechischen Buchstaben Omega, der wiederum mit Assassin's Creed: Odyssey im Antiken Griechenland in Verbindung gebracht werden könnte.

Das dritte Symbol rechts zeigt dagegen ein Symbol des traditionellen japanischen Schreintores Torii.

Wie wahrscheinlich ist ein Japan-Setting?

Das Torii-Zeichen könnte durchaus ein Hinweis darauf sein, dass uns der Assassin's Creed-Ableger nach Odyssey ins feudale Japan führt.

Ubisoft könnte auf Fans hören: Viele Assassin's Creed-Spieler wünschen sich das Japan-Setting schon lange. Gut möglich also, dass Ubisoft mit dem noch unangekündigten Serienableger diesen Wunsch wahr werden lässt.

Japan-Setting im Trend: Außerdem feiert das feudale Japan aktuell eine kleine Renaissance. Mit Ghost of Tsushima, Sekiro: Shadows Die Twice und Nioh 2 erwarten uns 2019 gleich drei thematisch ähnliche Spiele. Möglich, dass Ubisoft diesem Trend ebenfalls nachgeht.

Freut euch aber nicht zu früh. Anspielungen auf Japan gibt bereits seit dem ersten Assassin's Creed-Ableger, unter anderem in Form von kryptischen Nachrichten auf Wänden, die auf die japanische Insel von Yonaguni deuten.

Das Schriftzeichen im Opening von AC 3 kann also ebenfalls nur ein weiteres leeres Symbol sein, das nicht zwingend einen Ableger mit Japan-Setting nach sich ziehen muss. Hierbei könnte es sich also einfach nur um einen Zufall handeln.

Offiziell bestätigt ist ein Japan-Setting für einen zukünftigen AC-Ableger jedenfalls nicht, weshalb wir weiterhin abwarten müssen.