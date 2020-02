Spiele wie Assassin's Creed: 17 Alternativen für PS4 & Xbox One

Das nächste Assassin's Creed soll irgendwann zwischen Oktober 2020 und Ende März 2021 erscheinen. Viel Zeit also, einen Blick auf Titel zu werfen, die den Meuchelmörder-Abenteuern von Ubisoft auf spielerischer Ebene ähneln. Wir stellen euch Assassin's Creed-Alternativen für PS4 und Xbox One vor, die ihr euch als Fans der Reihe unbedingt anschauen solltet.

Klar, sind viele der unten genannten Spiele nicht exakt wie Assassin's Creed, sondern bedienen sich meistens nur bestimmter Elemente, die wir dort ebenfalls finden. Seht die Liste daher als Chance an, euren Horizont zu erweitern! Mit Kapuze auf dem Kopf sieht man in den meisten Fällen ohnehin etwas schlechter.

Mittelerde Mordors Schatten & Schatten des Krieges

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PC

So spielen sie sich: Eine riesige Open World, ein direktes Kampfsystem mit Schwert, Dolch und Co., Türme zum hinaufklettern und sogar Attentate aus der Luft heraus – Die Mittelerde-Spiele (Mordor's Schatten und Schatten des Krieges) von Monolith spielen sich in vielerlei Hinsicht wie ein klassisches Assassin's Creed, nur dass wir hier eben durch eine reichhaltige Fantasy-Welt aus dem Herr der Ringe-Universum turnen und reihenweise Orks meucheln.

Dishonored 1 und 2

Genre: Action-Adventure, Stealth

Action-Adventure, Stealth Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Arkane Studios Dishonored-Spiele machen uns ebenfalls zu Assassinen, fokussieren sich im Gegensatz zu Ubisofts Meuchelmörder-Abenteuern aber noch mehr auf Schleichpassagen. Stealth wird hier außerdem geschickt mit abgefahrenen Fähigkeiten wie Teleportation oder Gedankenkontrolle kombiniert.

So spielen sie sich sich: Dishonored und der noch bessere Nachfolger Dishonored 2 leben insbesondere vom Level-Design, das unsere Schleichfähigkeiten jedes Mal aufs Neue clever herausfordert. Fehltritte werden hart bestraft, weshalb wir für jedes unserer Attentatsziele Köpfchen beweisen müssen. Das Besondere: In Dishonored können wir Kämpfe und Tote sogar ganz vermeiden, wenn wir wollen.

Die Batman Arkham-Spiele

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Batman ist natürlich kein Assassine und strebt sicherlich nicht danach, jemanden abzumurksen, dennoch dürften die Spiele der Arkham-Reihe Assassin's Creed-Fans gefallen.

So spielt es sich: Batman: Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins sowie das letzte Spiel der Reihe, Arkham Knight, sind allesamt verdammt gute Action-Adventures, die euch als Fledermausmann auf Verbrecherjagd schicken. Großer Star der Arkham-Games ist das Free-Flow-Kampfsystem, das uns elegant und rasant unsere Feinde zu Brei hauen lässt.

Die Tomb Raider-Reboot-Spiele

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PC

So spielen sie sich: Steile Felswände hinaufkraxeln, Gegner heimlich meucheln oder sie mit Pfeil und Bogen malträtieren – im Grunde verhält sich die neue Lara Croft von Crystal Dynamics wie eine Assassinin. Im dritten Ableger der Reboot-Reihe, Shadow of the Tomb Raider, tarnt sich die Abenteurerin sogar mit Schlamm und ist damit noch tödlicher.

In Open Worlds schicken uns die Action-Adventures allerdings nicht, Lara erkundet eher größere Areale. Und wenn sie sich nicht gerade mit den Fieslingen von der Trinity-Organisation anlegt, jagt sie Tiere fürs Crafting oder löst Rätsel in Grabkammern, die in Shadow of The Tomb Raider eine noch größere Rolle spielen als in den beiden Vorgängern.

Horizon Zero Dawn

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattformen: PS4

Insbesondere wer Spaß an Assassin's Creed Origins und Odyssey hatte, sollte sich Horizon Zero Dawn und die Erweiterung The Frozen Wilds anschauen.

So spielt es sich: Im PS4-exklusiven Action-Rollenspiel von Guerilla Games streifen wir als Jägerin Aloy durch eine post-postapokalytische Open World, in der Menschen wieder in Stämmen zusammenleben und von Maschinenwesen bedroht werden.

Mit unserem Bogen bewaffnet ziehen wir in den Kampf gegen unsere geheimnisvollen Feinde, erledigen Quests für die Bewohner der Welt oder genießen einfach nur die schöne Aussicht, hoch oben auf einem Berg oder Langhals-Mech-Saurier, den wir gerade mühselig erklommen haben. Statt eines Leap of Faith kann sich Aloy übrigens mit einem Greifhaken abseilen, was mindestens genauso adrenalinbefeuernd ist.

The Witcher 3

Genre: RPG

RPG Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

So spielt es sich: Ein weiteres Rollenspiel für Fans der letzten beiden Ableger Origins und Odyssey: The Witcher 3 bietet mehrere größere Open World-Areale, ein direktes Kampfsystem, das uns Monster und Menschen mit Schwertern zu Klump (oder zweiteilen lässt) sowie unzählige Quests, die hunderte Stunden Spielspaß versprechen.

Nebenquests als Star des Spiels: Wer ein Faible für spannende und charmante Fantasy-Geschichten hat, sollte erst recht einen Blick auf den Hexer werfen. Das Besondere an The Witcher 3 sind nämlich die vielen kleinen Nebengeschichten, die wir abseits des Hauptpfades finden.

