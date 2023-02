Assassin's Creed mit Azteken und mehr: Ubisoft hat angeblich 4 weitere geheime Ableger im Ärmel

Die Assassin’s Creed-Reihe scheint aktuell ihre ganz eigene Renaissance zu haben. Ubisoft hat in der Vergangenheit schon einige Projekte vorgestellt, auf die wir uns in den kommenden Jahren freuen können. Doch hinter verschlossenen Türen gibt es wohl bereits Ideen für neue AC-Titel, die nicht nur reine Singleplayer-Abenteuer sind.

Gerücht - 4 weitere Assassin’s Creed-Titel in der Planung

Um welche Spiele geht es? Insider Gaming will aus eigenen anonymen Quellen erfahren haben, dass Ubisoft angeblich noch vier weitere Titel plant, die nach den bereits angekündigten Spielen kommen sollen.

Dabei handelt es sich um die folgenden Projektnamen, die erst einmal als Platzhalter für den finalen Titel dienen sollen:

Assassin’s Creed: Codename Nebula

Assassin’s Creed: Codename Raid

Assassin’s Creed: Codename Echoes

Assassin’s Creed Nexus 2

Das Projekt Nebula soll an drei unterschiedlichen Schauplätzen stattfinden: Indien, dem Reich der Azteken und dem Mittelmeer. Das Spiel wurde angeblich von Ubisoft Sofia gepitcht, die für ihre Arbeiten an Assassin’s Creed 3 bekannt sind.

Ubisoft Chengdu hat hingegen einen Pitch zu Projekt Raid ins Rennen geworfen. Der Codename Raid scheint passend zu sein, denn der Titel soll ein Free-to-play-Spiel werden, in dem vier Spieler*innen im PvE-Modus Missionen bewältigen müssen.

Ein weiterer Pitch stammt von Ubisoft Annecy. Das Entwicklerstudio pitchte Projekt Echoes, das ein weiterer Multiplayer-Titel werden soll. Das Spiel soll auf der Ubisoft Scalar-Technologie basieren, bei der es sich um einen Hybrid aus Cloudgaming und Nutzung der eigenen Rechner-Leistung handelt.

Außerdem soll ein Nachfolger von Assassin’s Creed Nexus in der Planung sein, obwohl Nexus selbst noch nicht einmal offiziell angekündigt wurde. Bei der Nexus-Reihe handelt es sich nicht um klassische AC-Spiele, sondern um lineare VR-Abenteuer.

Bedenkt, dass es sich hierbei allerdings nur um ein Gerücht handelt. Die oben genannten AC-Titel wurden nicht offiziell von Ubisoft bestätigt.

Am meisten wissen wir wohl zu Assassin's Creed Mirage, das noch in 2023 erscheinen soll:

3:48 Assassin's Creed Mirage - So sieht Basims Abenteuer im Trailer aus

Diese Assassin’s Creed-Spiele kennen wir bereits

Das nächste Spiel aus dem Assassin’s Creed-Universum wird zunächst einmal Mirage sein. Darin schlüpfen wir in die Rolle von Basim Ibn Ishaq und erleben die Geschichte in Bagdad. Zwei weitere Projekte, die in der Zukunft folgen werden, sind Codename Red und Codename Hexe. Mit Codename Jade soll außerdem ein neuer Mobile-Ableger folgen.

Daneben gibt es noch weitere Projekte, an denen Ubisoft arbeitet. Ein weiteres Multiplayer-Erlebnis soll Codename Invictus werden, zu dem allerdings sonst keine Details bekannt sind. Zusammen mit dem ersten Nexus-Ableger sind es insgesamt 10 Assassin’s Creed-Spiele, auf die wir uns potentiell freuen können.

Sollten die anderen vier Spiele es wirklich in die Entwicklung schaffen, wird der Release der Titel noch dauern. Vermutlich müssen wir uns etwa sechs Jahre gedulden, bis die Spiele das Licht der Welt erblicken.

Welches der Assassin’s Creed-Spiele interessiert euch am meisten?