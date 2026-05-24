Assassins Creed Black Flag Resynced: Fans ärgern sich über die neuen Kämpfe gegen Tiere und fragen sich "warum ein Krokodil wie ein Dark Souls Boss kämpft"

Im Gegensatz zu ihm, gibt es in der Karibik auch viele weniger freundliche Tiere.

Es gehörte zu den offensten Geheimnissen der Gaming-Branche und seit Kurzem wissen wir nun, dass Assassin's Creed: Blag Flag Resynced in den kommenden Wochen, genauer gesagt am 9. Juli 2026 erscheint.

Neben der deutlich aufgepimpten Grafik spendiert Ubisoft dem Remake auch ein neues Kampfsystem, das sich laut Kollegin Annika viel mehr nach Assassin's Creed Shadows, als dem Original anfühlt. Wir hauen ganze Gegnerhorden also nicht mehr alleine mit der Kontertaste weg.

Viele Fans begrüßen diese Änderungen – zumindest, wenn es um den Kampf gegen menschliche Gegner geht. Bei den Auseinandersetzungen mit Tieren sieht es hingegen etwas anders aus.

14:09 So will Assassin's Creed Black Flag Resynced ein Meisterwerk noch besser machen

Autoplay

Kämpfe gegen Tiere und Menschen sollten sich unterschiedlich anfühlen

In Resynced gewinnt Edward die Kämpfe nicht mehr, indem wir den Konter-Button spammen, stattdessen müssen wir leichte und schwere Angriffe einsetzen sowie ausweichen und parieren. Das soll dazu führen, dass sich die Gefechte moderner und frischer anfühlen.

In der Community gibt es allerdings einige Fans, die das nicht so super finden – zumindest mit Blick auf die Kämpfe gegen Tiere. Auf X teilt der Account ACV etwa einen Clip, der ein Gefecht zwischen Edward und einem Krokodil zeigt und stellt dazu die Frage "Warum kämpft das Krokodil wie ein Dark Souls Boss?"

yoooo... why is this crocodile fighting like a Dark Souls boss 💀 pic.twitter.com/KRQvJViOfh — ACV (@ACV__X) May 21, 2026

Zur Erinnerung: Im Original gab es die Auseinandersetzungen zwar auch schon, die liefen aber anders ab. Im Nahkampf mussten wir etwa Quick Time Events bestehen, effektiver war es aber, die Tiere mit Schusswaffen aus der Entfernung zu erledigen oder unsere versteckte Klinge zu nutzen.

Wer die neuen Rollenspiel-Ableger, wie Valhalla oder Odyssey gespielt hat, kennt die neue Variante schon. Dort gab es beispielsweise Kämpfe gegen mystische Tierwesen. Dennoch können wir durchaus verstehen, wenn sich das in Bezug auf normale Tiere etwas seltsam anfühlt, weil sie sich – abseits der eigenen Animationen – nicht wirklich von denen gegen Menschen unterscheiden.

X-User George schreibt etwa:

Niemand will Tiere jagen, als würde man gegen einen normalen menschlichen Gegner kämpfen. Man will es wie ein echter Jäger machen, mit Pfeil und Bogen oder einem Gewehr aus der Ferne und nicht so.

Big Funny schreibt, dass er das System aus dem Original weitaus besser fand:

Im Originalspiel war die Jagd viel besser umgesetzt. Die QTEs sorgten für Spannung und vermittelten das Gefühl, gegen echte wilde Tiere zu kämpfen.

Dabei geht es vielen Leuten gar nicht darum, super realistische Tierkämpfe bestehen zu müssen. Die Jagd sollte sich nur anders und weniger wie ein Kampf gegen Menschen anfühlen.

Ob es trotz der Neuerungen weiterhin möglich ist, Tiere auch aus der Entfernung oder mit der versteckten Klinge zu erlegen, ist zwar noch unklar, wir gehen aber davon aus, dass das auch im Remake möglich ist. Wer sich an den Nahkämpfen mit den Wildtieren stört, kann sie in vielen Fällen also wahrscheinlich zumindest umgehen.

Wie seht ihr das Ganze? Wünscht ihr euch auch das alte System zurück oder findet ihr es gar nicht schlimm, Angriffe von Krokodilen und anderen Raubtieren zu parieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!