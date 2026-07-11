Assassin's Creed Black Flag Resynced: Die Katze und der Affe sind süße, treue Begleiter - so schaltet ihr die neuen Haustiere frei

Falls ihr es wollt, bekommt Edward auf der Jackdaw pelzige Verstärkung.

Im Vergleich zum originalen Assassin’s Creed Black Flag von 2013 liefert das Remake Resynced einige neue Inhalte. Neben neuen Quests und Offizieren gehört auch ein Haustier dazu, das wir auf Edwards Schiff, der Jackdaw, neben dem Steuerrad parken können. Genauer gesagt einen Affen oder eine Katze.

Damit ihr euch auch möglichst schnell ein tierisches Crew-Mitglied an Bord holen könnt, verraten wir euch ihre Fundorte und was ihr sonst noch dazu wissen müsst.

8:40 Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist

Autoplay

Affe oder Katze, was darf's denn sein?

Warum Ubisoft sich für eine Katze oder einen Affen, nicht aber für einen Papagei entschieden hat, bleibt uns ein Rätsel – vermutlich wäre das zu viel der Klischees gewesen. Aber egal, für welche Tierart ihr euch entscheidet, es macht keinen wirklichen Unterschied.

Einen spielerischen Mehrwert haben die Fellnasen nämlich nicht, aber das muss es auch gar nicht. Die Katze und der Affe sind schon so süß genug, um sie sich einfach nur dafür an Bord zu holen. Und auch wenn ich erst dachte "Was soll ich damit?" sind sie mir zumindest mit der Zeit doch sehr ans Herz gewachsen.

Im Verlauf des Spiels gibt es für beide Haustiere einen eigenen Moment, durch die wir sie für das Schiff freischalten. Allerdings gibt es auch besondere Katzen- und Affen-Designs, die wir etwa durch den Kauf einer besonderen Edition oder im Shop bekommen. Im Inventar können wir dann zwischen Affe und Katze bzw. ihre jeweilige Färbung wechseln.

Auf den folgenden Seiten erklären wir euch, wie ihr die Begleiter überhaupt in ihrer Standard-Version freischaltet.