Assassin's Creed Black Flag Resynced: Diese Einstellungen solltet ihr sofort ändern - Grafik, Kamera und Co.

Black Flag Resynced ist ein technisches Feuerwerk und das spiegelt sich auch in den umfangreichen Einstellungen wider. Diese solltet ihr direkt zum Spielstart ändern.

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Chris Werian, Eleen Reinke
09.07.2026 | 17:00 Uhr

Assassins Creed Black Flag Resynced bekommt mit den richtigen Einstellungen ein ordentliches Upgrade. Assassin's Creed Black Flag Resynced bekommt mit den richtigen Einstellungen ein ordentliches Upgrade.

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Das Remake zu Assassin's Creed Black Flag verpasst dem Spiel nicht nur einen frischen, modernen Anstrich, sondern schraubt auch am Gameplay. Entsprechend gibt es auch eine stattliche Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten in den Optionen.

Wir haben die wichtigsten rausgesucht, die ihr euch einmal anschauen solltet. Hier könnt ihr direkt zu den jeweiligen Punkten springen:

Grafikmodus (nur Konsolen)

  • zu finden unter: Video
  • unsere Empfehlung: Ausgeglichen (alle Konsolen)

Abseits der Xbox Series S, die lediglich über einen Grafikmodus in 30 fps verfügt, bietet Assassin's Creed Black Flag Resynced drei Grafikmodi, die sich folgendermaßen unterscheiden:

  • PS5 und Xbox Series X*:
    • Performance: 60 fps / 1080p / RT-Beleuchtung (niedrig)
    • Ausgeglichen: 40 fps /1080p / RT-Beleuchtung (hoch), RT-Spiegelungen, Haar-Simulation während Gameplay
    • Bildtreue: 30 fps /1296p / RT-Beleuchtung (hoch), RT-Spiegelungen, Haar-Simulation während Gameplay

* = Wir gehen von identischen Auflösungen auf der Xbox Series X aus, konnten sie aber nicht selbst messen.

  • PS5 Pro:
    • Performance: 60 fps / 1188p / RT-Beleuchtung (hoch), RT-Spiegelungen, Haar-Simulation während Gameplay
    • Ausgeglichen: 40 fps /1242p / RT-Beleuchtung (hoch), RT-Spiegelungen, Haar-Simulation während Gameplay
    • Bildtreue: 30 fps /1512p / RT-Beleuchtung (hoch), RT-Spiegelungen, Haar-Simulation während Gameplay

Auf der PS5 und Xbox Series X raten wir zum ausgeglichenen Modus mit 40 fps, da dieser Ray-Tracing-Spiegelungen auf den Bildschirm bringt und das ist vor allem beim Schippern über das Meer richtig schick anzuschauen. Im Performance-Modus kommt es stattdessen zu unschönen Risskanten, sobald ein Bildelement die Reflexion verdeckt.

Bildtreue Performance Bildtreue Performance

Die Spiegelungen reißen im Leistungsmodus ständig ab, sobald die reflektierte Umgebung verdeckt wird. Hier beispielsweise von den Bäumen.

Außerdem sind die Schatten im Performance-Modus eine ganze Nummer blasser:

Bildtreue Performance Bildtreue Performance

An der Kiste und dem per Fässer aufgebockten Tisch fehlen viele Schatten, weshalb das Bild ein wenig ausblasst.

Und der Detailgrad nimmt auf Distanz ab. Bäume werden beispielsweise ohne Blüten dargestellt, Moosbewuchs auf Dächern verschwindet und einige Fässer sind nicht mehr erkennbar beziehungsweise stark vereinfacht:

Bildtreue Performance Bildtreue Performance

Auf großer Distanz wird klar, dass der Detailgrad im Performance-Modus heruntergestellt wird. Ziegel sind nicht mehr so klar erkennbar, Fässer und Fenster werden simpler dargestellt und die Baumkrohnen verlieren ihren Kontrast aus Blüten, Blätter und Schatten.

Mehr über die Unterschiede zwischen den Grafikmodi und auch zum Original erfahrt ihr im Detail in unserer ausführlichen Technikeinschätzung:

AC Black Flag ResyNCED:
So gute Grafik habe ich selten bei einem Remake gesehen - auch wenn es in einem Punkt hoffnungslos veraltet ist
von Chris Werian
So gute Grafik habe ich selten bei einem Remake gesehen - auch wenn es in einem Punkt hoffnungslos veraltet ist

Den 40 fps-Modus könnt ihr jedoch erst dann anwählen, wenn ihr eure Konsole an einem Bildschirm mit 120 Hertz-Ausgabe angeschlossen habt. Ist das nicht der Fall, dann könnt ihr lediglich auf den Bildtreue-Modus zurückgreifen, der läuft dann aber nur in lahmen 30 fps.

Die PS5 Pro-Version flimmert in niedrigen Auflösungen: Auch auf der PS5 Pro raten wir zum ausgeglichenen Modus, da der PSSR-KI-Upscaler der Mid-Gen-Konsole nicht gut mit der niedrigen Auflösung des Performance-Modus zurechtzukommen scheint.

Im 60 fps-Modus flimmern dünne Bildelemente wie Geländer und Gitter ständig und das stört auf Dauer sehr. Die Pro-Version ist zwar eine ganze Stufe schärfer, obwohl die eigentliche Render-Auflösung nicht so viel höher ist, auf der Basis-PS5 wirkt Black Flag Resynced ohne PSSR aber eine ganze Nummer ruhiger und "sauberer".

Video starten 0:19 Bei Kameraschwenks werden die PSSR-Probleme von Black Flag Resync auf der PS5 Pro deutlich

Der ausgeglichene Modus schlägt sich dahingehend etwas besser als der Performance-Modus, wirklich bildstabil wird das Black Flag-Remake aber erst im 30 fps-Modus. Eine bessere Wahl wäre es unserer Ansicht nach, die Upscaling-Methode von der Basis-PS5 optional auch auf der Pro zur Verfügung zu stellen.

Chromatische Aberration

  • zu finden unter: Video > Nachträgliche Effekte
  • unsere Empfehlung: Aus

Die Chromatische Aberration simuliert den Verzerrungseffekt einer echten Kameralinse, sobald Edward unter Wasser taucht. Nach außen hin wird das Bild dann leicht verzerrt, minimal abgedunkelt und es kommt zu Farbsäumen, beispielsweise um Seetang oder Korallen herum:

Chromatic Aberration An Chromatic Aberration Aus Chromatic Aberration An Chromatic Aberration Aus

Durch die Lichtbrechung der Kameralinse wird die Unterwasserwelt mit aktivierter Chromatic Aberration zum Rand hin in die drei Grundfarben aufgespaltet.

Da wir die äußerst hübsche Unterwassergrafik in vollen Zügen genießen wollten, haben wir die Option ausgestellt.

Bewegungsunschärfe

  • zu finden unter: Video > Nachträgliche Effekte
  • unsere Empfehlung: Aus (im Performance-Modus), An (im Ausgeglichen- und Bildtreue-Modus)

Black Flag Resynced hat eine robuste Motion Blur-Darstellung implementiert, die die Umgebung pixelgenau abhängig von der Kameradistanz und Geschwindigkeit weichzeichnet. Das hilft dabei, die niedrige Framerate im 30 fps-Bildtreue-Modus flüssiger erscheinen zu lassen:

Was auf Screenshots nicht allzu schick aussieht, sorgt im Ausgeglichen- und Bildtreue-Modus für weniger ruckelige Kamweraschwenks. Was auf Screenshots nicht allzu schick aussieht, sorgt im Ausgeglichen- und Bildtreue-Modus für weniger ruckelige Kamweraschwenks.

Je nachdem, ob euch der Effekt stört, könnt ihr ihn aber natürlich auch ausgeschaltet lassen. Das gilt umso mehr für den 40 fps-Modus, der sich eine ganze Nummer flotter als der 30 fps-Modus spielt, aber auch ein wenig langsam im Vergleich zum 60 fps-Modus wirken kann.

Bildrütteln und Kameraschaukeln

  • zu finden unter: Gameplay
  • unsere Empfehlung: nach Bedarf

Diese Optionen sind besonders wichtig, wenn ihr unter Bewegungsübelkeit leidet. Standardmäßig sind sie eingeschaltet, stellt ihr sie aus, wird der Bildrüttel-Effekt deaktiviert und die Kamera "schwankt" nicht, wenn ihr auf dem Schiff unterwegs seid.

Ein Tipp: Unter dem Menüpunkt "Oberfläche" könnt ihr bei Bedarf zusätzlich einen Mittelpunkt einschalten, der euch als Fokuspunkt dient.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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