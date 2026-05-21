So will Assassin's Creed Black Flag Resynced ein Meisterwerk noch besser machen

Vor wenigen Wochen hat Ubisoft Assassin's Creed Black Flag Resynced angekündigt, am 9. Juli erscheint das Action-Adventure schon für PC, Xbox Series und PS5 und wir konnten die Neuauflage bereits ausprobieren.

Ganze drei Stunden lang haben wir uns in die alte neue Welt eines der beliebtesten Assassin's Creed aller Zeiten verloren. Vieles ist noch genauso wie früher, manches nicht.

Aber eines ist nach dieser Zeit sicher: Wenn Black Flag Resynced genauso gut ist wie diese ersten Stunden, dann steht uns allen hier ein fantastisches Spiel kurz bevor, das sogar sein Original noch einmal toppen könnte.

Den ausführlichen Angespielt-Eindruck von Annika könnt ihr übrigens hier lesen.