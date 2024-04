Assassin's Cat? In Codename Hexe sollen wir angeblich in die Rolle von Katzen schlüpfen können

Assassin's Cat oder auch Assassin's Creed: Codename Katze.

Wir wissen noch nicht viel zum kommenden Assassin's Creed: Codename Hexe. Nach und nach sickert aber die eine oder andere Information durch, wie zum Beispiel dass wir in die Rollen von Katzen schlüpfen können. Was das bedeutet, erläutern wir euch hier.

Im gruseligen Assassin’s Creed: Codename Hexe können wir wohl zur niedlichen Miezekatze werden

Insider Gaming wurde Material gesendet, das einige Spieleszenen aus Assassin's Creed: Codename Hexe zeigt. Darunter sieht man scheinbar auch, wie die weibliche Protagonistin vor einer Gruppe von deutschen Soldaten im 16. Jahrhundert flieht.

Wie der Name des Spiels vermuten lässt, handelt es sich bei der Protagonistin, die aktuell den Namen Elsa trägt, um eine waschechte Hexe. Deswegen versteckt sie sich in den gezeigten Spieleszenen und übernimmt die Kontrolle über eine Katze in ihrer Nähe. Im Körper der Katze wirft sie dann eine nahegelegene Glasflasche um und lenkt die Soldaten damit ab.

Allein schon diese Szene eröffnet so viele Möglichkeiten für Assassin's Creed: Codename Hexe. Da kommen Fragen auf, welche Spielereien mithilfe der niedlichen Tiere sonst noch möglich sein könnten. Können wir damit lediglich für Ablenkung sorgen oder eventuell irgendwann selbst zum Angriff übergehen? Katzenkrallen im Gesicht sind schließlich alles andere als schmerzfrei.

Womöglich könnte aber auch ein Skilltree ins Spiel eingebaut werden, bei dem es mit der Kontrolle über eine Katze beginnt und zum Schluss mit der Verwandlung in das Tier selbst endet. Dann könnte unsere Protagonistin zum Beispiel gänzlich unbemerkt an feindlichen Soldaten vorbeischleichen. Die Magie der namensgebenden Hexe ermöglicht uns hier viele Spekulationen.

0:34 Assassin's Creed Hexe - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös

Weitere Funktionen in Assassin’s Creed: Codename Hexe

Das Material, das an Insider Gaming gesendet wurde, zeigte wohl auch weitere Elemente, die uns im kommenden Assassin’s Creed erwarten könnten. Das Angst-System aus dem Syndicate-DLC soll so ebenfalls zurückkehren. In diesem konntet ihr Führungspersonen besonders dramatisch eliminieren, um ihre Anhänger*innen zu erschrecken und verscheuchen.

So oder so: Bis jetzt ist das Meiste Spekulation. Wir haben bei Ubisoft nachgefragt, warten aber noch auf eine Bestätigung. Vielleicht können wir in Assassin's Creed: Codename Hexe ja genauso wie in Stray als Vierbeiner durch die Gegend laufen und die düstere Atmosphäre auf uns einsinken lassen, ohne Angst davor haben zu müssen, entdeckt zu werden.

Stray hat uns gezeigt, wie viel Spaß das Dasein als Katze machen kann, weswegen wir noch ein bisschen gespannter auf den Release von Assassin's Creed: Codename Hexe blicken. Auf diesen müssen wir aber wohl noch bis 2026 warten.

Was denkt ihr, was wir alles als Katze in AC: Codename Hexe machen können und was wünscht ihr euch?