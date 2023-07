Assassin's Creed Codename Hexe – Release, Setting und mehr zum düsteren AC-Ableger

Assassin's Creed Codename Hexe wird ein düsterer Teil der Hauptreihe.

Ubisoft hat Assassin's Creed Codename Hexe bereits 2022 offiziell während eines speziell auf AC ausgerichteten Forward-Events angekündigt. Wirklich viel wurde zu dem Spiel aber seitdem nicht verraten. Das, was wir bislang wissen und was allgemein spekuliert wird, haben wir hier für euch zusammengefasst. So könnt ihr euch bereits ein Bild vom mysteriösen Projekt machen, das bei Ubisoft Montreal entsteht.

Hinweis: Dieser Artikel dient als Übersicht und wird aktualisiert, sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt. Schaut also regelmäßig vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt.

Codename Hexe ist nicht der finale Name

Wie auch bei anderen Assassin's Creed-Titeln hat Ubisoft Hexe mit dem Beiwort "Codename" versehen und macht so deutlich, dass es sich nur um einen vorübergehenden Namen handelt. Wie der finale Titel lautet, ist bislang aber noch nicht durchgesickert. Angeblich lief Hexe früher sogar unter dem Codenamen Neo.

Release: Wann und für welche Systeme erscheint AC Hexe?

Wann ist der Release? Bislang gibt es von offizieller Seite keine genaueren Informationen zum Release. Wir wissen nur, dass Hexe nach Codename Red erscheinen soll. Dem gut vernetzten Insider und Journalist Tom Henderson nach soll Codename Hexe angeblich für 2026 geplant sein.

Für welche Plattformen kommt Hexe? Da Assassin's Creed Mirage der letzte Teil wird, der auch auf PS4 und Xbox One erscheint, gehen wir davon aus, dass Hexe nur für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wird. Ein Release auf Amazon Luna wäre ebenfalls denkbar.

Teil von Infinity: Wie klar aus dem AC-Showcase letztes Jahr hervorging, wird Hexe neben Red Teil von Assassin's Creed Infinity sein. Dabei handelt es sich um eine Art Online-Plattform, über die mehrere AC-Spiele und weitere Inhalte miteinander verknüpft werden. Unklar ist, ob Infinity zum Spielen Pflicht sein wird.

Die Roadmap vom Showcase zeigt Hexe als Teil von Infinity.

Preis: Wie viel wird Codename Hexe kosten?

AC Hexe soll ein großer Flagship-Titel werden und dürfte damit zum Vollpreis angeboten werden. Je nach Plattform kann das bedeuten, dass wir mir 60 bis 80 Euro für die Standard Edition rechnen müssen.

Bis das Spiel erscheint, kann sich die Marktlage aber weiter verändern. Und auch durch die Verknüpfung mit AC Infinity wissen wir nicht, ob Ubisoft etwas an dem gängigen Preismodell ändert.

Setting & Story: Spielt Hexe in Deutschland?

Das einzige, das Ubisoft uns bislang zu Hexe gezeigt hat, ist ein kleiner Teaser zur Ankündigung, den ihr hier seht:

0:34 Assassin's Creed Hexe - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös

Der Teaser deutet dabei auf mehrere Arten an, dass der Teil sich um die Hexenverfolgung dreht. Zum einen sehen wir das Assassin's Creed-Logo aus Stöckern geformt in einem düsteren Wald an einem Baum hängen, während im Hintergrund ein Feuer lodert. Dazu kommt natürlich der offensichtliche Codename Hexe. Zusammen mit der Entschlüsselung der mysteriösen Symbole am Ende des Teasers, wird nun davon ausgegangen, dass sich die Geschichte um die Hexenverfolgung im 16. und/oder 17. Jahrhundert dreht und damit im Heiligen Römischen Reich angesiedelt ist – was wiederum Deutschland als Setting wahrscheinlich macht.

Weiblicher Protagonist? Auch Yara Tabbara, die für Ubisoft auf Talentsuche geht, deutete indirekt die Hexenverfolgung als Thematik für Hexe an, ja vielleicht sogar einen weiblichen Hauptcharakter. Durch ihre Antwort auf den Kommentar einer Entwicklerin von Supermassive Games, die hoffe, dass es in Hexe starke weibliche Energien geben wird, schrieb Tabbara, dass es in vielerlei Hinsicht so sein werde (via Gamerant).

Sollte es doch keine Protagonistin sein, dann wird es in Hexe sicherlich viele starke Frauenfiguren geben, was alleine schon zum vermuteten Setting passt.

Gameplay: Wie spielt sich AC Hexe?

Zum Gameplay können wir euch noch so gut wie nichts sagen. Dafür gibt der Teaser einfach zu wenig her und auch Gerüchte sind rar.

Allerdings sollen wir uns laut Ubisofts Executive Producer Marc-Alexis Côté auf ein "Assassin's Creed-Spiel der ganz anderen Art" einstellen. Klingt, als wolle Ubisoft etwas Neues wagen. Wie weit die Entwickler*innen damit gehen, bleibt abzuwarten.