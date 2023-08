Da die Closed Beta die Tester*innen das Spiel grundsätzlich von Beginn an spielen lässt, bekommen wir auch den Charakter Editor und eine Tutorial-Mission zu sehen, in der überraschend ein bekannter AC-Charakter auftaucht. Wollt ihr dazu mehr wissen, öffnet den Spoilerkasten:

In der ersten Mission spielen wir nicht unseren eigens erstellten Charakter, sondern den Assassinen Wei Yu, der zusammen mit Kassandra aus AC Odyssey einen "Stein" von den Römern zurückerobern will. Erst nach dieser Mission geht es in den Charakter Editor, wo wir unseren weiblichen oder männlichen Schüler erstellen und unser Abenteuer in China beginnen.

Im Stream von AccessTheAnimus seht ihr die ersten zwei Stunden von Assassin's Creed Codename Jade:

