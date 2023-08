In Assassin's Creed Codename Jade verschlägt es uns nach China.

Seit einigen Tagen läuft die Closed Beta zu Assassin's Creed Codename Jade. Das viele Gameplay, das dadurch in Umlauf gerät, gibt uns bereits einen guten Vorgeschmack darauf, was wir vom Mobile-Ableger erwarten dürfen: Stealth, Parkour, eine Open World voller Aufgaben und Ressourcen, eine Geschichte voller Verschwörungen – soweit wirkt alles vertraut.

Aber selbst wenn Level Infinite und Ubisoft uns wirklich ein "vollwertiges AC-Erlebnis" liefern, gibt es eine Hürde zu meistern. Denn nicht jeder ist gewillt stundenlang auf dem Smartphone oder Tablet mit Touch-Steuerung zu spielen. Allerdings sorgt genau dieser Umstand dafür, dass Codename Jade etwas besser macht, als viele andere Spiele.

AC Jade macht aus der Not eine Tugend

Darum geht's: Als Mobile-Game für iOS und Android ist Codename Jade in erster Linie auf eine Bedienung über den Touchscreen ausgerichtet. Statt also auf einem Controller rumzudrücken, tippen und wischen wir auf dem Display herum. Allerdings ist das nicht jedermanns Sache, was mit daran liegt, dass die Steuerung und Menüs über Elemente auf dem ohnehin schon kleinen Bildschirm verteilt werden müssen, was die Sicht einschränkt.

Glücklicherweise zeigt die Closed Beta, dass sich die Entwickler*innen etwas haben einfallen lassen, um uns das Spielen mit Touch-Steuerung angenehmer zu gestalten. In einem von Access The Animus hochgeladenen Clip sehen wir ein extra Menü, in dem wir die Benutzeroberfläche ganz nach unseren Wünschen anpassen können:

Darin können wir nicht nur zwischen vorgefertigten Layouts wählen, sondern auch eigene erstellen und speichern. So lässt uns Codename Jade selbst entscheiden, welche Bedienelemente wo hin sollen und wie groß und wie transparent sie letztendlich sind. Haben wir also beispielsweise kleinere Hände, können wir die Angriffstasten entsprechend platzieren.

In gewisser Weise lässt sich das mit einer freien Tastenbelegung beim Controller vergleichen, die leider nach wie vor in vielen Konsolenspielen Mangelware ist. Assassin's Creed Codename Jade präsentiert sich hier also vorbildlich.

Wir können zwar leider keine Elemente ganz deaktivieren, denn irgendwie müssen wir zumindest die Aktionen ja ohne Controller ausführen, aber immerhin so transparent gestalten und ganz an den Rand schieben, dass es weniger stört – und das ist etwas, dass auch in anderen Spielen viel mehr eingebaut werden muss!