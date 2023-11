Assassin's Creed Red bringt laut Leak Greifhaken zurück und mein Stealth-Herz hüpft wie wild

AC Codename Red wird durch eine Priese Sekiro, Splinter Cell und Metal Gear Solid zu einem Stealth-Fest für Annika.

Nachdem erst kürzlich Neuigkeiten zu den Protagonist*innen von Assassin's Creed Codename Red aufgetaucht sind, legt der bekannte und gut informierte französische AC-Insider j0nathan in einem Video nochmal nach (via Reddit). Seine Informationen beziehen sich vor allem auf das Gameplay und enthüllen drei Funktionen, durch die es bei mir endlich Klick gemacht hat. Jetzt ist meine Vorfreude auf den Japan-Ableger endlich da und auch greifbar – Stealth sei Dank!

AC Red bietet noch mehr Stealth als zuletzt AC Mirage

Leise über Dächer schleichen, sich in Heuhaufen verstecken und im richtigen Moment die versteckte Klinge zücken, um den erledigten Gegner im Anschluss schnell zu verstecken – Vor allem für dieses typische Assassinen-Vorgehen liebe ich die Spieleserie. In den letzten Jahren rückte das Stealth-Gameplay allerdings in den Hintergrund, feierte sein Comeback dafür aber erfolgreich in AC Mirage.

Was ist neu? Und sofern die Leaks von j0nathan stimmen – was ich sehr hoffe – legt Codename Red noch eine Schippe drauf, indem es ein paar Funktionen einbaut, die ich mir schon länger (zurück)gewünscht habe.

Als erstes der Grappling Hook: Ein Enterhaken, der dem aus Sekiro: Shadows Die Twice ähneln soll, ist zwar nicht das offensichtlichste Stealth-Werkzeug, aber verhilft mir durch das hoch- und heranziehen an Gebäuden, mich durch Gebiete zu schleichen und an Attentatsziele heranzukommen. In Assassin's Creed Syndicate macht das schon Laune, weshalb ich mehr als glücklich darüber wäre, wenn er in Codename Red dabei ist.

Annika Bavendiek Annika hat nicht nur eine Schwäche für Assassin's Creed, sondern für Stealth Games allgemein. Von Splinter Cell über Dark Project/Thief bis hin zu Hitman und Dishonored, heimlich Meucheln hat für sie einen ganz besonderen Reiz. Nachdem sie sich über den stärkeren Stealth-Fokus in AC Mirage bereits gefreut hat, klingen die neuen geleakten Informationen zu Codename Red wie Musik in ihren Ohren.

Der Insider spricht außerdem von einer "Bauchlage", ähnlich wie in den Metal Gear Solid-Spielen. Das soll es mir ermöglichen, mich auch in anderen, niedrigeren Gräserarten zu verstecken. Klingt für mich ganz danach, als kann ich mich so auch kriechend fortbewegen, um noch besser aus dem Hinterhalt anzugreifen. Eine Funktion, die neben der Fortbewegung in der Hocke beispielsweise in Ego-Shootern längst Standard und längst überfällig ist – vor allem für Assassinen!

Ebenfalls längst überfällig, weil ich es im echten Leben nicht anders machen würde: Das Löschen von Lichtquellen wie Fackeln, um mich im Schatten zu verstecken. Nicht nur Splinter Cell lässt hier schön grüßen. Diese Mechanik hat mich bereits in Dark Project: Der Meisterdieb von 1998 begeistert. Eine, wie ich finde, für Attentäter*innen wichtige Taktik, um auch ja nicht entdeckt zu werden.

Sollte der Leak ausnahmslos stimmen, stellt sich noch die Frage, ob beide Protagonisten auf diese Fähigkeiten zurückgreifen können, oder gezielt zwei Spielstile unterschieden werden. Sollte Ubisoft hier Unterschiede machen, wird sicherlich der weibliche Shinobi davon profitieren, den wir schon im Teaser gesehen haben:

0:28 Assassin's Creed Red - Das Japan-Setting zeigt sich in einem ersten kurzen Teaser - Das Japan-Setting zeigt sich in einem ersten kurzen Teaser

AC Red-Leak geht auch auf Spielwelt und Kämpfe ein

Was j0nathan sonst noch über Assassin's Creed Codename Red verraten hat, haben ich euch hier zusammengefasst:

Die Open World soll größer als in AC Valhalla sein, aber kleiner als in AC Odyssey.

soll größer als in AC Valhalla sein, aber kleiner als in AC Odyssey. Die Map wird nicht mehr mit so viel mit Symbolen vollgekleistert sein und wir werden weniger offensichtlich zum nächsten Punkt hingeleitet.

wird nicht mehr mit so viel mit Symbolen vollgekleistert sein und wir werden weniger offensichtlich zum nächsten Punkt hingeleitet. Werkzeuge/Waffen für Naoe (weiblicher Shinobi): Kunais, Shuriken, Rauchbomben, Glocken (der Samurai Yasuke soll ebenfalls diverse Tools bekommen, die konnte der Insider aber nicht nennen)

für Naoe (weiblicher Shinobi): Kunais, Shuriken, Rauchbomben, Glocken (der Samurai Yasuke soll ebenfalls diverse Tools bekommen, die konnte der Insider aber nicht nennen) "Haltungsanzeige" wie in Sekiro, festen Stand der Gegner durchbrechen

wie in Sekiro, festen Stand der Gegner durchbrechen NPCs sollen sich besser verteidigen können

sollen sich besser verteidigen können Neues Spionage-System: Wir können, nachdem wir Lager gesäubert haben, die Anführer töten und das Loot einsacken. Oder aber wir lassen sie am Leben, damit sie fortan als Spione für uns arbeiten und uns mit Informationen zu Quests versorgen.

Wir können, nachdem wir Lager gesäubert haben, die Anführer töten und das Loot einsacken. Oder aber wir lassen sie am Leben, damit sie fortan als Spione für uns arbeiten und uns mit Informationen zu Quests versorgen. Es gibt den Feindtyp Ashigaru , der Luntenschlosswaffen nutzt (ein einfaches Gewehr im feudalen Japan).

Ashigaru , der Luntenschlosswaffen nutzt (ein einfaches Gewehr im feudalen Japan). Die Grafik wird nicht an die Qualität von Star Wars: Outlaws herankommen, aber besser aussehen als die letzten Assassin's Creed-Spiele.

Wichtig: Auch wenn der Insider meist gut über Assassin's Creed informiert ist, handelt es sich bei all dem bis auf weiteres um Gerüchte. Selbst wenn die Informationen teilweise oder ganz stimmen, können sie sich im Laufe der Entwicklung immer noch ändern.

Assassin's Creed Codename Red ist der nächste große Hauptableger von Ubisoft. Einen Releasetermin gibt es bislang nicht, aber aktuell scheint eine Veröffentlichung im Weihnachtsgeschäft 2024 recht wahrscheinlich. Codename Red wird zudem Teil von Assassin's Creed Infinity, eine Art Hub für zukünftige Inhalte des Franchise.

Was ist eure Meinung zu den genannten Features? Freut ich euch ebenfalls auf noch mehr Stealth-Möglichkeiten?