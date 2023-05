Assassin's Creed: Ubisoft verkauft Ezios Seele und nein, das ist kein Aprilscherz

Wer würde sich nicht über Ezios digitale Seele freuen?

Was wie ein schlechter Aprilscherz klingt, meint Ubisoft ernst: Das Unternehmen verkauft demnächst die "digitale Seele" von Ezio aus Assassin’s Creed 2. Neben der digitalen Komponente wird es auch eine physische Komponente geben, die wir uns Zuhause ins Wohnzimmer stellen können. Das steckt hinter dem absurd klingenden Konzept.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Ezios digitale Seele kaufen: Das steckt hinter AC-Smart Collectibles

Was verbirgt sich hinter den digitalen Seelen? Hinter den sogenannten Smart Collectibles verstecken sich NFT-Güter. Die digitale Seele ist ein digitaler Charakter, der von uns nach dem Kauf in einem Customizer designt werden kann. Für jeden NFT-Charakter stehen einzigartige Waffen und Outfits zur Verfügung, damit sich keiner der NFT-Charaktere gleicht.

Was sind NFTs? Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, sind einzigartige und unveränderbare Links, die als Transaktionsnachweis, Besitzurkunde und Echtheitszertifikat für digitale Güter dienen. Die dazugehörigen Informationen werden auf Blockchains gespeichert. Dabei handelt es sich um Netzwerke dezentraler Datenbanken.

Ist die Charaktererstellung abgeschlossen, werden die Charaktere per 3D-Drucker ausgedruckt und an uns versandt. Die Figuren befinden sich dabei in einem kleinen durchsichtigen Würfel mit dem Logo von Assassin’s Creed:

Jeder Würfel hat dabei seinen eigenen NFC-Tag, der mit der "digitalen Seele" übereinstimmt. Mit dem Kauf erwerben wir also sowohl einen digitalen als auch einen in einem Würfel eingebetteten Ezio.

Ubisoft hat bereits vor rund einem Jahr erklärt, was für ein Potential das Unternehmen in der NFT-Technologie sieht:

Der Preis der Würfel ist bislang unbekannt. Doch da bei NFT-Waren die Preise gerne hoch angesetzt werden, dürften wir uns auf einen teuren Sammelspaß freuen. Außerdem könnte Ubisoft noch weitere digitale Seelen bekannter Protagonist*innen aus den Assassin’s Creed-Spielen anbieten. Es bleibt abzuwarten, wie die NFT-Würfel bei den Fans ankommen.

Diese Assassin’s Creed-Spiele kommen noch

Aktuell arbeitet Ubisoft an Assassin’s Creed Mirage. In diesem Teil schlüpfen wir in die Rolle von Basim aus Assassin’s Creed Valhalla und erkunden mit ihm Bagdad. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Assassins Creed-Titel, die wir in unserer GamePro-Übersicht zusammengefasst haben. Die meisten der Spiele erscheinen nicht mehr in 2023. Selbst ein Release in 2024 ist bei den meisten AC-Spielen ungewiss.

Immerhin dürften wir am 12. Juni genaueres wissen: Dann hält der Publisher nämlich seine große Ubisoft Forward ab, die uns mehr über die kommenden Spiele verraten sollte – hoffentlich inklusive Releasedatum für AC Mirage.

Was haltet ihr von den digitalen Seelen?