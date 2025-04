Assassin's Creed: Ezio-Voice Actor hat eigentlich Höhenangst und die macht sich auch beim Spielen bemerkbar

Zu Assassin's Creed gehört auch der sogenannte Leap of Faith.

Roger Craig Smith spricht als Voice Actor unter anderem den legendären Assassin's Creed-Charakter Ezio Auditore, aber beispielsweise auch Sonic the Hedgehog oder Batman. In einem Forbes-Interview hat er jetzt verraten, was sein liebster Gaming-Moment war – und dass der mit seiner Höhenangst in Verbindung steht.

Assassin's Creed-Sprecher hat Angst vor tiefen Blicken, liebt aber trotzdem diesen speziellen Moment in seinem Spiel

Darum geht's: Roger Craig Smith ist nicht nur Voice Actor, sondern auch Videospiel-Fan. Aber ausgerechnet die Assassin's Creed-Reihe, an der er umfangreich mitgewirkt hat, macht es ihm gar nicht so leicht, sie zu lieben.

Apropos, Assassin's Creed: Shadows ist vor Kurzem erschienen und ein großer Spaß:

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Der Lieblings-Moment des Sprechers: Von Forbes wurde der Ezio Auditore-Voice Actor danach gefragt, welcher Gaming-Moment für ihn persönlich ganz besonders herausgestochen habe. Seine Antwort klingt für den einen oder anderen Fan wahrscheinlich ziemlich unerwartet:

"In Assassin's Creed 2 auf die Spitze eines Turms klettern und zu synchronisieren, so dass sich die Karte für einen freischaltet. Dieser kultige und beeindruckende Einstieg [ins Spiel] begeistert mich immer. Ich habe Höhenangst und bei diesem Spiel wird mir immer ganz anders, wenn ich mich da oben umherbewege. Ich bekomme Schmetterlinge im Bauch, aber es ist so ein schöner Moment. Davon ein Teil sein zu können und zu sehen, woran alle so hart gearbeitet haben, was hier erschaffen wurde, war einfach ein echter "Wow"-Augenblick für mich."

Wenn er nur noch ein Spiel spielen dürfte, würde Roger Craig Smith seiner Aussage nach gern etwas schummeln und sich einfach für das komplette Assassin's Creed-Franchise entscheiden. Damit dürfte er "mindestens ein Leben lang" beschäftigt sein und außerdem habe er einfach wirklich Spaß mit der ganzen Reihe.

Der Voice Actor spricht unter anderem auch noch Mirage in Apex Legends und hat sich rund um den Launch des beliebten Shooters 2019 gemeinsam mit Chris Edgerly (der Pathfinder seine Stimme leiht) einen genialen Scherz erlaubt: Sie haben zusammen gezockt sowie gestreamt und ihre Team-Mitglieder mit den jeweiligen Stimmen der Charaktere, die sie gerade spielen, im Voice-Chat überrascht.

Habt ihr vielleicht auch Höhenangst und wie ist das dann für euch mit Höhen in Spielen? Fühlt sich das auch unangenehm an oder merkt ihr das nur in echt?