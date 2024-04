Assassin's Creed Hexe wird gruselig? Ihr habt durchaus Lust darauf, traut dem Braten aber nicht

Viel wissen wir zum kommenden Assassin's Creed Codename Hexe bislang noch nicht. Bei einer Geschichte rund um die Hexenverfolgung bietet es sich aber gerade zu an, auf eine düstere Inszenierung zu setzen – was Ubisoft auch anstrebt.

Angeblich wird das Spiel sogar so gruselig, dass sich ängstliche Personen lieber zweimal überlegen sollten, ob sie es spielen. Das soll zumindest ein Ubisoft-Entwickler gesagt haben, bestätigt ist das aber bislang nicht.

Ob wahr oder nicht, ihr habt eine starke Meinung zu dem Thema "AC Hexe setzt auf Horror" – wie auch immer das aussehen könnte. Das zeigt sich nicht nur in unserer Umfrage, sondern auch euren Kommentaren.

AC Hexe darf ruhig schön düster werden

Geht es nach euch, habt ihr grundsätzlich nichts dagegen, dass Codename Hexe schön düster, wenn nicht sogar gruselig wird. Ihr würdet euch darüber freuen, wenn die Spieleserie sich so versucht wieder neu zu erfinden und etwas Abwechslung bietet.

Es muss aber eben auch zum Spiel und Setting passen, wie GamePro-User Sputn_ik anmerkt:

"Solange es auch noch eine schöne Open World gibt, die nicht komplett mit Horror-Elementen gefüllt ist, geht das klar und würde das Spiel deutlich interessanter machen. Es muss halt passend sein."

Bevor das aber aufgesetzt wirkt, wäre es User Jaska lieber, "dass der ganze Schrecken der Zeit halbwegs glaubwürdig abgebildet wird was Hexenverfolgung, foltern und fehlgeleiteter 'christlicher Glaube' angeht." Der historisch starke Ansatz (selbstredend mit fiktionalen Elementen), für den Assassin's Creed bekannt ist, sollte darunter nicht leiden.

Umfrageergebnis Wie fändet ihr es, wenn AC Hexe wirklich auf Horror setzt? Es darf passend zum Setting schon düster sein, aber es sollte kein Horror-Spiel werden. - 54%, 1.539 Abstimmungen Ich liebe Horror. AC Hexe soll ruhig richtig schön gruselig werden. - 39%, 1.109 Abstimmungen Mir egal, Hauptsache Assassin's Creed. - 6%, 162 Abstimmungen Selbst wenn das Spiel nur leicht gruselig wird, bin ich raus. - 1%, 38 Abstimmungen Abstimmungen Gesamt: 2.848 (Stand: 19.04.2024 um 9:30 Uhr)

Wie düster AC Hexe am Ende wird, wissen wir noch nicht, aber der erste Teaser hat schon einen klaren Grundton gesetzt:

0:34 Assassin's Creed Hexe - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös

Ihr traut Ubisoft kein gruseliges Assassin's Creed zu

Aber egal wie düster oder gar gruselig Assassin's Creed Codename Hexe für euch auch werden darf, haben viele von euch Zweifel, dass es überhaupt so kommt. Das traut ihr Ubisoft so nämlich kaum zu, da sie am Ende lieber auf Nummer Sicher gehen wollen, um den "Massenmarkt zu erreichen".

Vielmehr scherzt ihr herum:

"Vielleicht gibt es ja gruselige Mikrotransaktionen aus der Hölle!" - Aarbron "Am meisten Angst habe ich vor Missionen, die nur in der 200€ CE sind, vor Balancing, das erst stimmt, wenn man den 50€ XP und Gold Boost kauft und vor dem Fluch, der es dann von Zauberhand aus der Library verschwinden lässt. ;)" - DarthMario "Und Far Cry 5 wollte die Sekten-Thematik ja auch ernst angehen, na klar" - maddin

Shallow betrachtet das Ganze nochmal etwas ernster:

"Ich kann mir Grusel in Open Worlds, wie Ubisoft sie baut, auch kaum vorstellen. Wahrscheinlich begrenzen sie die gruseligen Momente durch Nebel oder einen unendlichen Wald, aus dem man dann nicht ausbrechen/weglaufen kann. Ansonsten trau ich ihnen überhaupt keine gute Geschichten/Charakter mehr zu. Und wenn dann noch das Standard-Korsett der Open World-Aktivitäten drüber gestülpt wird, wird es eher wieder zum Spielplatz, als spannend düster."

Was uns Ubisoft am Ende mit Assassin's Creed Codename Hexe wirklich auftischt und was wir/ihr letztendlich dann davon haltet, wird sich zeigen müssen. Bis auf Weiteres wird Assassin's Creed Codename Red im Fokus stehen, da das der nächste Hauptableger ist, der Gerüchten nach für Ende 2024 geplant ist. Bis AC Hexe an der Reihe ist, werden demnach noch viel Zeit vergehen.