Assassin's Creed-Leak verrät gleich mehrere neue Spiele, die zur Ubisoft Forward enthüllt werden

Fünf Tage vor der dem Ubisoft Forward Showcase lässt der gut vernetzte Journalist Tom Henderson Neuigkeiten zu Assassin's Creed durchsickern. Auf seinem Blog berichtet er von gleich mehreren Spielen, die Ubisoft angeblich am Samstag enthüllt und die neue Quellen ihm bestätigt haben sollen. Mit dabei ist offenbar ein von vielen Fans lang ersehntes Spiel.

Ubisoft hat mit Assassin's Creed viel vor

Sofern Henderson und seine Quellen Recht haben, erwartet uns beim Showcase nicht nur die Vorstellung des frisch bestätigten Assassin's Creed Mirage, sondern auch Enthüllungen zu bereits geleakten aber auch gänzlich neuen Titeln:

Assassin's Creed Mirage: Das nach Leaks von Ubisoft bestätigte AC Mirage, in dem wir Basim in Bagdad spielen, soll wenig überraschend ausführlich gezeigt werden. Mehr dazu lest ihr in unserer Mirage-Übersicht.

Das nach Leaks von Ubisoft bestätigte AC Mirage, in dem wir Basim in Bagdad spielen, soll wenig überraschend ausführlich gezeigt werden. Mehr dazu lest ihr in unserer Mirage-Übersicht. Assassin's Creed Infinity: Ubisoft soll mehr zu seinem Online-Plattform verraten, die mehrere AC-Spiele miteinander verbinden soll. Mehr Infos zu Infinity gibt's hier.

Ubisoft soll mehr zu seinem Online-Plattform verraten, die mehrere AC-Spiele miteinander verbinden soll. Mehr Infos zu Infinity gibt's hier. Project Red: Ein Ableger in Japan wurde bereits spekuliert und ist seit Jahren ein großer Wunsch der Community. Henderson nach soll das Spiel mit Konzeptzeichnungen enthüllt werden. Er geht davon aus, dass wir zwischen einem männlichen und weiblichen Assassinen wählen können.

Ein Ableger in Japan wurde bereits spekuliert und ist seit Jahren ein großer Wunsch der Community. Henderson nach soll das Spiel mit Konzeptzeichnungen enthüllt werden. Er geht davon aus, dass wir zwischen einem männlichen und weiblichen Assassinen wählen können. Project Hexe: Das Spiel soll früher als Project Neo bekannt gewesen sein und bei Ubisoft Montreal entwickelt werden. Das Setting soll Europa sein, zur Zeit der Hexenjagd im 16. Jahrhunderts.

Das Spiel soll früher als Project Neo bekannt gewesen sein und bei Ubisoft Montreal entwickelt werden. Das Setting soll Europa sein, zur Zeit der Hexenjagd im 16. Jahrhunderts. Project Jade: Bei diesem Titel soll es sich um ein Mobile-Spiel handeln, das in China angesiedelt ist.

Wenig überraschend nennt Henderson auch ein DLC zu Assassin's Creed Valhalla. Genauere Informationen dazu nennt er aber nicht. Zudem ist er sich nicht sicher, ob das VR-Spiel Assassin's Creed Nexus gezeigt wird.

Auf der Ubisoft Forward gibt's Antworten

Auch wenn Teile davon durch Leaks plausibel klingen mögen und Henderson meist richtig liegt, handelt es sich bei all dem nur um Gerüchte. Am Samstag wissen wir dann aber mehr, wenn die Ubisoft Forward um 21 Uhr stattfindet. Dass dort anlässlich des 15. Jubiläums von Assassin's Creed viel zur Spielereihe gezeigt wird, ist bekannt, die Frage ist nur, was genau?

Zur Einstimmung auf die Ubisoft Forward wurde heute ein neuer Trailer veröffentlicht:

Abseits von Assassin's Creed sollen auf der Ubisoft Forward aber noch andere Spiele gezeigt werden. Dazu zählen Skull & Bones als auch Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Wann und wo ihr den Showcase genau schauen könnt, erfahrt ihr hier.

Was haltet ihr von dem Leak? Würdet ihr euch darüber freuen oder wünscht ihr euch vielleicht andere Ankündigungen? Verratet es uns in den Kommentaren.